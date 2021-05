Pacificar Sinaloa es uno de los grandes retos: Rocha Moya

El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se mantiene al frente de las preferencias electorales seguido por el priista Mario Zamora, de acuerdo con la encuesta difundida por el Heraldo de México.

La encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group destaca que Rocha Moya permanece en la primera posición con 42.3 por ciento en la intención del voto, contra 36 por ciento de Zamora Gastélum, quien además contiende por PRI, PRD y PAN, al conseguir 36 por ciento de las preferencias.

La diferencia entre ambos es de 6.3 puntos porcentuales, luego de que Mario Zamora creció en el último mes más de seis puntos al alcanzar 36 por ciento, mientras que en abril logró 29.3 por ciento.

Al respecto Rocha Moya indicó que históricamente Sinaloa ha estado bajo los gobiernos del PRI, con la excepción de la victoria de Mario López Valdéz “Malova” que cortó de tajo la preferencia por el partido tricolor de la mano de una alianza entre el PAN y el PRD, lo anterior lo afirmó durante una entrevista con el periodista Javier Solórzano para el Heraldo TV.

Rocha Moya apuntó que los aspirantes que deseen gobernar Sinaloa deben saber que como cualquier otra entidad, Sinaloa tiene sus realidades y la inseguridad que priva en el estado es una de ellas.

“La inseguridad ya permea a la mayoría de los estados de la república, son pocos los que están fuera de esos indices delictivos, hay que reconocer que han bajado estos indices, pero no deja de ser una preocupación, pacificar al estado es uno de los grandes retos, tenemos que establecer una estrategia de combate a la delincuencia en estricta concordancia con la federación”, mencionó el candidato morenista.

En cuanto a la aceptación que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en Sinaloa y que podría influir el día de la elección, Rocha Moya dijo lo siguiente:

“Mira, es un factor a favor, aunque no lo puedes utilizar, pero al presidente se le asocia con Morena y el reconocimiento de los sinaloenses con el presidente, es notable, lo califican bien, tiene una fuerza y el voto duro que esto le supone a Morena es muy importante”.

Estamos adelante en las preferencias

Mientras que al ser cuestionado sobre la ventaja que mantiene en las preferencias electorales de cara al seis de junio, el abanderado morenista indicó que permanece adelante en las preferencias.

“Estamos adelante, tenemos no menos de 20 puntos de distancia, en general tenemos una gran posibilidad de llegar al triunfo, pero no nos vamos a sostener si no hacemos un trabajo constante y si nos la creemos podemos encontrarnos con un tropiezo… no queremos que baje esa preferencia que los sinaloenses nos tienen”.

Respecto a si la figura del gobernador Quirino Ordaz representa un aliciente para su adversario Mario Zamora y su campaña, Rocha Moya mencionó que a pesar de que el gobernador está bien calificado, por desgracia no le alcanza para jalar a la alianza que sostienen los partidos PRI, PAN y PRD en Sinaloa.

“En efecto el gobernador (Quirino Ordaz) está bien calificado, sin embargo, no ocurre como en el caso del presidente en que a preferencia si influye, los partidos PAN y PRI están muy deteriorados en Sinaloa”.

Respecto a la inseguridad y la pobreza, el aspirante mencionó que su estrategia iría acorde con los planes de la Federación para coordinarse y combatir ambos problemas; el primero con la colaboración en la estrategia de seguridad a nivel nacional, sin renunciar a contar con una policía poderosa y capacitada, capaz de atender el crimen y el delito.

“Los abrazos de los que hablan el presidente son sobre la parte preventiva, de darles oportunidades de vida a los jóvenes a través de los programas sociales y de políticas generadoras de empleo e ingresos”.

En el tema de la pobreza… el candidato advirtió que “hay que llevar la riqueza de la mano con la inversión, convencer a los empresarios que vale la pena invertir y nosotros como gobierno comprometernos a protegerlos”, finalizó.

BAR