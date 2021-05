Layda Sansores confía en que obtendrá un triunfo holgado en Campeche

Layda Sansores San Román, candidata de Morena y PT a la gubernatura de Campeche, mencionó que la gente tiene una esperanza acumulada, nos sentimos muy seguros, y nunca habíamos llegado a esa etapa.

“Es la campaña más envilecida, estoy en medio de víboras y dos bandas delincuenciales”, refirió en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para El Heraldo Radio.

La representante de Morena y PT encabeza la intención de voto en la entidad, con 33.6%, de acuerdo con información encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group.

Y en segundo lugar se coloca Christian Castro Bello, de la coalición formada por PRI, PAN y PRD, con 32%. Por lo que la diferencia entre ambos contendientes por el Gobierno de Campeche es de 1.6 puntos porcentuales.

Sansores San Román confía en que saldrá con un triunfo holgado, “siempre hemos ido arriba en las encuestas”.

Las campañas electorales concluirán el 2 de junio y al respecto de su cierre de campaña, indicó, lo realizará el sábado 29 de mayo ante la dificultad de encontrar un lugar para realizar dicho evento.

“No nos querían dar un espacio para hacer el cierre de campaña, ha sido muy complicado aquí, porque el presidente municipal está afiliado al PAN, pero tiene a su coordinador del PRI. Ha sido un peregrinar para que nos autoricen un espacio y parece que para el sábado ya no los podían dar y creo que se podría realizar”, relató la candidata a gobernadora de Campeche y quien se desempeñó como alcaldesa en Álvaro Obregón del 2018 a febrero del 2021.

Sobre el mensaje que dirigirá en el cierre de campaña, puntualizó, será que es el momento de hacer equipo con el gobierno federal y hacer en beneficio del estado, “empezando por la no corrupción, ese será un combate frontal, no hay una que pueda continuar, y el decrecimiento económico está brutal en Campeche […] No tenemos razón para ser pobres, hay recursos pero no hay riqueza y lo habrá. Creo que la gente se ha ido convenciendo y no me cabe menor duda que después de 24 años vamos a tener el triunfo”.

