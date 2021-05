Guerrero: Seguidores de Luis Walton se suman a Mario Moreno Arcos

Integrantes de Fuerza W "Vamos Guerrero", simpatizantes y precandidatos de Morena, decidieron anunciar públicamente su adhesión al proyecto que encabeza Mario Moreno Arcos, pues es la mejor propuesta para el gobierno del estado, expresaron.

Coincidieron en qué es sumamente necesario apoyar a Mario Moreno porque es el único que puede derrotar a la imposición el próximo 6 de junio, porque representa el respeto, el compromiso y la responsabilidad en el actuar.

Patricia Segovia Téllez, coordinadora distrital de "Vamos Guerrero", ex vocera de Movimiento Ciudadano y además parte de la estructura del ex aspirante por Morena a la gubernatura de Guerrero Luis Walton, refirió que en ese partido los engañaron y llamó a todos los demás candidatos a la gubernatura a unirse a la alianza PRI-PRD, “vénganse para acá, no dejen que ese hoyo negro que nos quiere tragar, que se llama Morena, nos devore" puntualizó.

Por su parte, Jorge Armando Muñoz Leal, ex precandidato a diputado por Morena por el distrito local 06, dio a conocer que se suman las estructuras y bases de Fuerza W para que Mario Moreno llegue a la victoria contundente el 6 de junio.

"Creímos en un proceso que encabezó nuestro líder político (Luis Walton), un proceso en el que esperábamos que él encabezara la gubernatura, pero por supuesto que ese partido prefirió hacer negociaciones en lo oscuro” señaló.

Dentro de este grupo que se sumó a Mario Moreno se encuentran también ex aspirantes a diputados por Morena, como Emilio Nava Zacarías, quien fue precandidato al distrito 03 local, María Antonieta Guzmán Visairo, ex aspirante al distrito local 04 y Mónica García Caballero, aspirante a la diputación 09 federal, los que coincidieron en la importancia de sumarse al proyecto ganador de Moreno Arcos que representa la certidumbre para Guerrero.

En total, desde el 9 de abril a la fecha, son más de una centena de liderazgos de militantes y simpatizantes de todos los partidos políticos como PVEM, PT, Fuerza por México, Encuentro Solidario, PAN, Movimiento Ciudadano e incluso organizaciones sociales afines a Morena, los que se han sumado, en todas las regiones de la entidad, a la alianza ganadora que integran los partidos PRI y PRD y que encabeza Mario Moreno Arcos.