Candidato al gobierno de Michoacán promete crear el municipio 114

Cristóbal Arias Solís, candidato al gobierno de Michoacán por Fuerza X México, prometió crear el municipio 114 en el Fraccionamiento Villas de Pedregal, uno de los complejos habitacionales populares más grande de América Latina, pero también de los más inseguros.

Fue este domingo que Arias Solís dijo que desde el gobierno del estado y en coordinación con “nuestros próximos diputados locales, promoveremos que Villas del Pedregal y las colonias aledañas, se constituyan en el municipio 114 de Michoacán”, como una solución para resolver el abandono que hasta ahora han tenido los habitantes de esta zona.

Y ya entusiasmados los “villapedreguenses”, el político michoacano les explicó que ellos consecuentemente, como municipio libre y soberano, “tendrán su propio gobierno, accederán a programas de desarrollo, tendrán y manejarán los recursos federales y estatales que por ley corresponden”.

“Ustedes tendrán su propio gobierno, sus unidades administrativas, un secretario de seguridad pública que ustedes conozcan, un organismo que atienda y resuelva el problema del agua potable, un responsable de educación, un director de servicios municipales para tener un mercado, para la recolección de la basura, un responsable de salud que se coordine con el gobierno del estado que encabezaremos y con el gobierno federal, para que inicie la construcción de clínicas con cobertura de salud a todos los habitantes del nuevo municipio de Villas del Pedregal”, prometió.



Y ya encarrerado, Arias Solís los alentó aún más “reúnen los requisitos legales para que surja un nuevo municipio, así ya no estarán a lo que dispongan burócratas corruptos del ayuntamiento de Morelia, el cual no les devuelve en servicios los impuestos que ustedes aportan, como el impuesto predial. Es una cantidad multimillonaria que ustedes aportan”.

“Una vez que estemos en el gobierno, se recabarán los nombres y firmas de quienes estén de acuerdo en que Villas del Pedregal sea un municipio y ustedes elijan a sus propias autoridades y no de los bribones que nada más se acuerdan de ustedes cada tres años”, refirió el ex priista, ex perredista, ex morenista y ahora abanderado de Fuerza X México.

Por Sergio Cortés Eslava

EAA