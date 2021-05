Acusan de abuso sexual a candidato del PRD en Michoacán; ofrecía una regiduría a cambio de favores sexuales

El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia municipal de Los Reyes, José Guadalupe Hernández Alcalá, fue señalado de abusar sexualmente contra una joven, a quien le ofreció una regiduría a cambio de favores sexuales.

El testimonio de la víctima, en poder de este medio de comunicación, refiere que los hechos ocurrieron antes del arranque del actual proceso electoral, cuando la joven y el aspirante establecieron comunicación para echar a andar un proyecto en el Instituto Tecnológico de Los Reyes.

La mujer, quien pidió mantener anónima su identidad, contó que 'Lupo' Hernández la citó en un restaurante de Los Reyes, donde ella le expondría su propuesta de crear un laboratorio para dicho centro educativo, proyecto que el aspirante respaldaría económicamente.

En las charlas que ambos sostuvieron previamente, el perredista le aseguraba que en equipo, harían "grandes cosas", e incluso, le ofreció una regiduría en su planilla.

El día de los hechos, Hernández Alcalá, de profesión médico, citó a su víctima en Morelia, donde ella le entregaría el proyecto para el cual, el político aportaría recurso.



'Lupo' Hernández pidió a la mujer que acudiera a su consultorio particular para tener "más privacidad”, a lo cual ella se negó y expresó que no se sentía cómoda en ese espacio, por lo que pidió encontrarse en un restaurante.

El aspirante aceptó reunirse en un lugar público y acordó pasar por la joven en su camioneta para después, ambos charlar en un restaurante donde el acoso se intensificó.

La joven reyense cuenta que la primer señal de riesgo la detectó cuando el candidato reservó todo el restaurante para estar prácticamente a solas; después, el hombre comenzó a dirigirse hacia ella de forma inadecuada.

"Ahí establezco yo mi primer límite y le digo 'sabes qué, para ti y para todo el mundo soy (dice su nombre), no muñeca, no princesa así que pues ahí te encargo", recordó la joven.

En el encuentro, 'Lupo' Hernández y la joven no hablaron del proyecto que presuntamente el candidato impulsaría, pues se dedicó a hablar de sí mismo y de sus logros dentro del ámbito político.

Su comportamiento, reveló la mujer, escaló de nivel luego de ingerir bebidas embriagantes; fue ahí cuando la situación de acoso se tornó más crítica.

"Duramos yo creo ahí unas 3 horas, ya llegó un punto en el que ya estaba realmente muy mal (ebrio) y empieza a agarrarme de la mano, yo establezco mis límites de distancia, me alejo.

Pero ya cuando anda pedo ya se quita la corbata, ya se desfaja, ya está ahí todo desparramado y ya me empieza a decir, '¿entonces que?, ¿ya estás lista para pagar el favor?, ¿qué esperabas?, esto no es caridad'", detalló la mujer.

Posteriormente, José Guadalupe Hernández, comenzó a forcejear con la chica a la que también mordió en los brazos, según su testimonio, sin que ella pudiera salir del lugar debido a que sus pertenencias, incluido su teléfono celular, se encontraban en la camioneta del presunto agresor.

"Yo me empiezo a poner mal, incómoda, como que esto se está saliendo mucho de control. Se empieza a poner muy intenso, ya ahora si empezamos a forcejear, a quererme besar y estarme agarrando, entonces al momento de yo no querer pues sí le di unos manotazos y me iba al baño a llorar", contó la mujer.

Los meseros del establecimiento se percataron de lo que ocurría, y en el baño, una trabajadora ofreció ayuda a la joven y le sugirió llamar a la policía. La denunciante optó por únicamente pedir el servicio de un taxi para retirarse del lugar.

"Le dije (a la empleada), háblele mejor a un taxi y dígale que en el momento en que yo me suba que le dé, que ni siquiera me diga a dónde voy, avísame de una manera muy sutil cuando llegue, porque imagínate, no sé si conozcas bien a Lupo, en sus dimensiones comparado con mi cuerpecito mi fuerza es nula, entonces yo obviamente ya estaba con ese miedo", expuso.

Al salir del sanitario, la afectada pidió a Guadalupe Hernández que bajara de la camioneta su bolso, con el pretexto de que quería ponerse un suéter.

Cuando le entregaron sus objetos personales y arribó el taxi solicitado, nuevamente hubo un forcejeo entre la mujer y el candidato, en el que incluso, intervinieron los meseros del lugar, aseguró la joven.

"Entonces ahí le digo, 'sabes qué, ya quítate a chingar a tu p** madre', le dije 'si esas son las condiciones para la regiduría y el proyecto vas y c*** mucho a tu madre, te equivocaste de vieja'".

La mujer afirma que 'Lupo' Hernández le reiteró que apoyar su proyecto de laboratorios, tenía un costo y no era una obra caritativa: "(Le dijo) ¿Qué estás pendeja?, ¿crees que esto iba a ser por caridad?", aseguró la acosada.

Después del incidente, el hombre que también fungió como secretario de Salud en el gobierno de Leonel Godoy Rangel, se comunicó con la joven a quien le ofreció una cantidad de dinero, que aunque ella no aceptó, le fue depositada en su cuenta bancaria.

"Me dijo, 'cuánto quieres', y el sábado en mi cuenta ya tenía yo 4 mil pesos, el creía que de verdad estaba interesada en ser regidora", ahondó.

Ahora, la víctima dice temer represalias por denunciar públicamente los hechos.

"Me preocupa en el momento en el que yo vaya y salga el tema y las evidencias y testigos y demás, o sea, ¿qué protección tengo yo?", se cuestionó.

Por Charbell Lucio

