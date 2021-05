El Bosque de la Primavera se vuelve rehén político electoral, lamenta Horacio Fernández

“La Primavera no se quema sola, exigimos encontrar a los culpables y castigarlos. No es posible que, exactamente en el proceso electoral, se haya quemado tantas veces La Primavera, cuando el año pasado no se quemó”.

El candidato a diputado federal aplaudió que sean los jóvenes jaliscienses quienes han demostrado tener más conciencia para cuidar el medio ambiente.