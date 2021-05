Rommel Pacheco, fuera de las Olimpiadas; pero se casó y también hace campaña

El clavadista Rommel Pacheco Marrufo tiene un pie afuera de las Olimpiadas de Tokio, pues no está participando en el Mundial de Clavados que arrancó este fin de semana en Japón, que es la antesala al magno evento deportivo. Por el contrario, el atleta sigue en campaña buscando una diputación federal con el PAN en Mérida.

Mientras sus compañeros Randal Williars e Iván García obtuvieron ayer la medalla de plata en la plataforma de 10 metros sincronizados y amarraron una plaza para México en los Juegos Olímpicos, el deportista yucateco transmitió en redes sociales que se casó en el Registro Civil con su pareja Lylo Fa.

Rommel Pacheco ha sido criticado severamente porque ha convertido su campaña en un reality show, precisamente porque decidió casarse en pleno proceso electoral y por su excesivo uso de sus redes sociales para tratar de conseguir votos.

Rommel Pacheco se preparaba para acudir a Tokio 2020.

Además, en estas plataformas suele compartir videos y fotografías entrenando en piscinas, pues asegura que su sueño es acudir a las Olimpiadas de Tokio. De hecho, una de sus estrategias proselitistas es promocionar su imagen en anuncios espectaculares por toda la ciudad posando con las medallas que ha ganado en su carrera deportiva.

Sin embargo, la realidad es que todo indica que no acudirá a las Olimpiadas, precisamente porque no fue convocado al Mundial de Clavados por parte de la Federación Mexicana de Natación y no acudió a la concentración del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en donde los atletas se están preparando desde hace semanas.

Otro factor que indica que Rommel Pacheco no asistirá a las Olimpiadas es que no fue incluido en el proceso de vacunación contra el Covid-19 que inició el Comité Olímpico Mexicano (COM) en marzo pasado, requisito fundamental para participar en el evento deportivo.

Se espera que aproximadamente 150 atletas representen a México en Tokio, por lo que, en el caso de los clavadistas, recibieron la dosis rusa de Sputnik V.

De hecho, uno de los primeros en vacunarse fue Jahir Ocampo, pareja de clavados sincronizados de Rommel Pacheco en los Juegos Panamericanos y el Mundial de Clavados en el pasado.

El clavadista sigue en campaña electoral por la diputación federal del distrito III de Mérida, en la que pregona que participará en las Olimpiadas, aunque no se concentró en el CNAR, no fue incluido en la vacunación de los atletas ni fue convocado en el Mundial de Tokio.

