El clavadista Rommel Pacheco inicia su campaña a diputado; acusa que lo quieren sacar de las Olimpiadas

Al iniciar su campaña electoral por la diputación federal del distrito III de Mérida con el PAN, el clavadista Rommel Pacheco Marrufo declaró que hasta el momento el Gobierno Federal y la Federación Nacional de Natación no le ha confirmado si será el representante de México en los Juegos Olímpicos de este año, a pesar de que él obtuvo el pase desde el 2019.



El deportista fue cuestionado por la prensa sobre si iba a renunciar a su camino por las Olimpiadas para dedicarse de lleno a su campaña electoral, a lo que recalcó que todavía no es 100 por ciento seguro de que se realice ese evento deportivo debido a la pandemia, además de que no ha sido convocado por las autoridades deportivas para competir.



“El tema es la incertidumbre que tenemos como atletas, yo conseguí el pase olímpico, pero no es mío, no me lo dieron, tiene que haber un proceso selectivo interno en el país que hasta el día de hoy no nos han dado fecha, no nos han dicho ni cómo ni cuándo se va a hacer. Es algo triste esta situación”, explicó.



Rommel Pacheco dijo desde hace más de un año le preguntó a las autoridades correspondientes cuándo se va a realizar dicho proceso selectivo para generar un calendario de sus actividades deportivas y políticas, pero hasta ahora no le han dado respuesta.

Rommel Pacheco inicia su campaña

“Ese es uno de los puntos por los que el día de hoy estoy de candidato para diputado federal, porque hay mucho qué legislar a favor del deporte, darle certidumbre a los deportistas. Uno de los motores por los que estoy (en campaña) es por la falta de apoyo al deporte, no debemos de verlo como un gasto, sino como una inversión”, abundó.



El clavadista recordó que consiguió la plaza para México para los Olimpiadas al ganar plata en el Mundial de Natación del 2019 en Corea del Sur, por lo que debería realizarse un campeonato selectivo nacional para definir quién será el seleccionado, justa en la que pretende participar, pero que no lo han invitado.



“Hasta el día de hoy no tenemos fecha, entonces podría ser que no sea yo quien vaya. Lo único que pido es que sea transparente, que haya una competencia, y el que gane, el que sea mejor, tenga que ir a las Olimpiadas en Tokio”, recalcó.

No ha recibido respuesta de la Conade

El candidato dijo que ha enviado cartas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a la Federación Mexicana de Natación y al Comité Olímpico Mexicano para preguntarles qué sucede y siguen sin responderle.



Sobre si prefiere la política que las Olimpiadas, indicó que la justa internacional se llevaría a cabo a finales de julio o a principios de agosto, por lo que no interferirán en su campaña ya que las elecciones serán el 6 de junio.



Pacheco Marrufo reconoció que quizás no sea incluido por las autoridades deportivas mexicanas, ya que no fue considerado para los Juegos Panamericanos del 2019 de Lima, ni lo invitaron a la Copa del Mundo de Clavados de Japón, que finalmente fue cancelado.

