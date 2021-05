Impide delincuencia organizada a MC postular candidatos en el sur

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Ignacio Samperio Montaño, admitió que en la zona Sur por amenazas de la delincuencia organizada se “bajaron” dos candidatos y en otros 11 municipios no pudieron hacer postulaciones.



En conferencia de prensa, afirmó que en Coatepec Harinas y Donato Guerra, los políticos fueron amenazados directamente, por lo que no siguieron en campañas, aunque no proporcionó mayor información sobre estos casos.

En el portal “Decide IEEM. Voto 2021”, sí aparece el registro de los candidatos con sus respectivas planillas.



“Y si tuvimos que bajar candidatos porque los amenazaron directamente que fue en Coatepec Harinas y Donato Guerra”, lamentó.



El líder emecista informó que en otras 11 demarcaciones sureñas no tuvieron candidatos “porque la delincuencia organizada no lo permitió” y valoró que no hay condiciones de seguridad desde Tlatlaya y llegando hasta Valle de Bravo.



En los municipios que no postularon son: Luvianos, Zacazonapan, Tlatlaya, Texcalyacac, Texcaltitlán, Tejupilco, Sultepec, San Simón de Guerrero, San Mateo Atenco, Papalotla, Otzoloapan, Melchor Ocampo, Ixtapan del Oro y Amatepec.



Además, narró que en la zona Oriente sóoo han tenido problemas en Valle de Chalco, donde también el postulante fue amenazado, pero sigue en campañas.



Pese a la anterior denuncia pública, Ignacio Samperio Montaño afirmó que ninguno de los 112 candidatos postulados para ayuntamiento, ha recibido protección especial, aunque los han analizado.



Afirmó que al seguir este tipo casos los denunciarán ante las autoridades competentes, a pesar de que ya fueron presentados ante la Mesa Política estatal. Calificó el proceso como “el más atípico que se ha vivido” y fustigó que “no parece que estemos en una contienda electoral, sino en una pelea”.



Las dirigencias de Morena, Fuerza por México y PRD, también han denunciado que no hay condiciones de seguridad en el Sur, para llevar a cabo campañas.

Por Gerardo García

