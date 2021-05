Candidato en Veracruz dejará de hacer campaña tras aumento de violencia

Rubén Salinas Orozco, candidato del PAN a la alcaldía de Playa Vicente, decidió cancelar sus actividades de campaña debido a la falta de seguridad para él y su equipo en el Municipio del sur de Veracruz.

“Hoy después de una profunda reflexión he decidido dejar de hacer campaña, lamentablemente en estos momentos no hay garantías de seguridad y no me permitiré a exponer la integridad de quienes me acompañan. Hoy lo que nos interesa es el equipo y su integridad y la de sus familias. Esto no es un derrota, el PAN sigue fuerte”, indicó en un video compartido en sus redes sociales.

Señaló que la situación política del municipio lo amerita y pidió a la ciudadanía y a la militancia su apoyo y entendimiento ante esta difícil decisión, "les aseguro que es lo mejor, hoy privilegio la paz y la tranquilidad de nuestras familias”.

Salinas Orozco agradeció al PAN y aseguró que tomaba esa decisión con cordura y madurez.

"Estoy convencido que estamos tomando la mejor decisión, seguirán contando conmigo, esto no termina aquí. Ustedes me conocen, procuro ser un hombre sensato, si me ganara la ambición, si pensara solamente en mis intereses personales nada más pensaría en mí y no lo haría en todos ustedes", destacó.

Una semana antes de la renuncia del candidato a sus actos proselitistas, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz tomó el control de la seguridad y desarmó a la policía municipal de Playa Vicente, para someterla a exámenes de control y confianza.

