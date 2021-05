Panistas se suman al proyecto de Patricia Durán en Naucalpan

Cerca de 300 panistas con amplia trayectoria hicieron pública su renuncia a su militancia para incorporarse a la propuesta de transformación que encabeza la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia a la presidencia municipal de Naucalpan, Patricia Durán Reveles.

Encabezados por Olga Dimas Escobar, líder natural de Las Huertas Segunda Sección y miembro activo del Partido Acción Nacional por alrededor de 20 años, y por el también líder Jesús Sánchez Ambrosío, quien formó parte de las filas blanquiazules por 14 años, los renunciantes cuestionaron la política de exclusión y de desdén que ha instrumentado ese instituto político en Naucalpan.

“Aquí te topaste con pared Enrique Vargas; Naucalpan no será la caja chica de Huixquilucan”, aseguró Olga Dimas, quien además acusó a Acción Nacional de imponer candidatos a modo y a voluntad de Enrique Vargas.

Tras hacer hincapié en que el PAN desdeñó a la militancia que ha trabajado las calles del municipio, Dimas Escobar, quien también fue integrante del Comité Municipal de ese partido, se dijo confiada en el trabajo de la candidata Durán Reveles. “Hemos trabajado juntas muchas veces, tocando puertas y trabajando por la gente. Hoy renuncio a años de militancia y me sumo al proyecto ganador y ese es el de Paty”, abundó.

Jesús Sánchez Ambrosío señaló que después de 14 años de militante, haber participado en varios procesos electorales y ver ahora las designaciones e imposición de candidatos, decidió abandonar a Acción Nacional. “Nuestra militancia ha sido violentada, al no tomar en cuenta a quienes queríamos que nos representaran. Ahora nos adherimos al proyecto de una mujer que es incluyente, de palabra y de hechos que duran, que es Paty Durán”, expresó.

Agradece el apoyo

Por su parte la candidata de Morena, PT y Nueva Alianza, Patricia Durán, agradeció el apoyo y la confianza que los nuevos simpatizantes a su proyecto depositan en el trabajo que durante años ha realizado.

“Sé lo que es vivir estos momentos. Yo di ese paso en 2012, decidí cerrar un camino y caminar por otro lado, caminé, sobre todo, por lo más importante y por lo que yo siempre he luchado, por la gente”, expresó. Además, recalcó, que “en 2018 Morena me abrió sus puertas y me invitó a ser candidata por la presidencia municipal de Naucalpan, el presidente Andrés Manuel López Obrador confío en mí y sé que con ustedes vamos a ir juntos para dar todavía muchos mejores resultados”, aseveró.

También estuvieron presentes la Regidora Araceli Matehuela, quien en días recientes dejó al PAN para adherirse a la campaña de Patricia Durán, y Martha Zubieta quien fuera directora general de Desarrollo Social durante la administración panista de Víctor Hugo Gálvez.

Por Pablo Cruz Alfaro

