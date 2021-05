Líderes de juntas de mejoras y comités vecinales se comprometen a apoyar a Enrique Galindo

Liderazgos y representantes de las juntas de mejoras del municipio de la capital, ofrecieron su total respaldo a Enrique Galindo Ceballos candidato de la Coalición Sí por San Luis Potosí a la presidencia municipal de la capital, en el evento se comprometió a no dejar tiradas las colonias con sus problemas, atender la inseguridad y enfocarse al tema del desabasto del agua.

En medio de una tarde lluviosa, Enrique Galindo Caballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí, llevó a cabo una reunión con integrantes de juntas de mejoras y comités vecinales de varias colonias de la ciudad, allí les dijo que todas las demandas que ha recogido caminando las calles de la ciudad, le ha permitido llevarlas a mesas de análisis con expertos y establecer el plan de gobierno municipal, “hoy les puedo decir que tenemos plenamente identificadas las necesidades, los problemas y sobre todo las soluciones”.

Les manifestó que se propone convertirse en el mejor presidente municipal, yo no dejaré tirado mi compromiso con la ciudadanía, hoy voy a las colonias y encuentro inundadas las calles, y sin agua en las tuberías; “es toda una contradicción que no se entiende y no se explica”.

El candidato aprovechó para felicitar a las madres que se encontraban presentes, y les dijo que es muy importante darles la cara y pedirles el voto de manera directa, porque eso le ha permitido establecer muchas nuevas amistades en las colonias.

La anfitriona del evento, dio la bienvenida y manifestó el apoyo a Enrique Galindo "yo le voy a levantar la mano después del 6 de junio, porque no me queda duda que si todos hicimos el esfuerzo por estar aquí, es porque estamos plenamente convencidos de es que la mejor opción para que nuestro San Luis vuelva a estar libre y seguro".

César Mercado, por su parte, invitó a todos los asistentes a emprender acciones de promoción del voto para lograr la meta de obtener la victoria de Enrique Galindo el próximo 6 de junio. "A nosotros no nos engaña nadie, porque venimos desde abajo de las colonias y sabemos lo que nos hace falta, sabemos por lo que se tiene que pelear. No como otros que nada más andan ofreciendo algo que no vale la pena. Nosotros buscamos infraestructura, buscamos servicios dentro de nuestras colonias y mejores vialidades".

Estuvieron presentes Karina Benavides Ávila, candidata a diputada federal por el distrito VI; José Antonio Zapata Meraz, candidato a diputado federal por el distrito V y Rubén Guajardo Barrera, candidato a diputado local por el distrito II.

RMG