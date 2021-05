Sala Superior del TEPJF ratifica candidatura de Xavier Nava

Por unanimidad de los siete magistrados del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue ratificada la candidatura ciudadana por Morena de Xavier Nava Palacios a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí, como primer regidor al alcalde substituto en funciones, Alfredo Lujambio Cataño y como primera síndica a Alicia Nayeli Vázquez Hernández.

Con ello, desecharon el Recurso de Reconsideración SUP-REC-322-2021 y sus acumulados presentado por el PAN, PRI, PVEM y el local Partido Conciencia Popular (PCP) para revocar la sentencia de la Sala Regional Monterrey que por mayoría había ratificado las candidaturas morenistas.

Durante el desahogo, el argumento principal fue que Nava Palacios no entra en el supuesto de que no puede buscar la reelección por un partido distinto, ya que no tiene militancia y tanto hace tres años que fue postulado por el PAN y Movimiento Ciudadano, como en el actual proceso electoral que lo es por Morena, se trata de una candidatura externa.

En una transmisión a través de su perfil en la red social digital Facebook, el nieto del doctor Nava celebró la decisión que de nueva cuenta la da la razón, “ya nadie nos para, ya ganamos”, expresó.

Agradeció a la “fuerza ciudadana” de San Luis Potosí por su apoyo para ganar la contienda y reiteró su deseo de no dejar que lleguen al gobierno “quienes lo han afectado desde hace mucho tiempo, no podemos permitir quienes tanto daño le pueden hacer a San Luis Potosí”.

Xavier Nava remarcó que este fallo es ya el definitivo, por lo que ya no existe otra instancia, así que queda firme de igual manera, la planilla presentada por Morena al Ayuntamiento de la capital potosina.

Por Pepe Alemán

EFVE