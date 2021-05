Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Naucalpan va para atrás: Angélica Moya

Gobernar no es imponer la voluntad de unos cuantos, es trabajar de la mano con los ciudadanos; es por ello que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), propuesto por el gobierno morenista en diciembre pasado, “va para atrás”, aseguró Angélica Moya.



La candidata a la presidencia municipal de Naucalpan por la coalición “Va por el Estado de México” dijo que, de ganar las elecciones del próximo 6 de junio, impulsará el desarrollo de Naucalpan “porque hay que crecer para no envejecer, pero siempre de la mano de los vecinos porque eso es gobernar”.



Ante la inquietud de los naucalpenses, Moya Marín explicó que este plan no es aplicable de la forma en que fue aprobado. “Si un acuerdo de Cabildo le dio origen, de la misma manera puede evitarse que entre en vigor. Ello, se convertiría en una prioridad desde los primeros días de mi gobierno”, sostuvo.



Agregó que jamás se tomó en cuenta adecuadamente la opinión de los ciudadanos, pues recordó que la consulta se realizó en plena contingencia sanitaria, cuando se pedía a la gente quedarse en casa.



“Gran parte de la población se encuentra enojada y preocupada con el gobierno actual, porque además de fingir una consulta ciudadana, no velar por sus intereses, poner en riesgo su patrimonio, los ha dejado a merced de los grandes desarrolladores”, expresó.



Mencionó que, en diversas reuniones con vecinos de varias colonias, le han externado su molestia, por lo que se comprometió a detener y revisar con ellos el PMDU.



“El modelo de mi gobierno, es combinar el desarrollo con seguridad, sin afectar de modo alguno a los vecinos, pues estoy muy consciente que llevan muchísimos años construyendo y defendiendo su patrimonio”, aclaró.



Si el voto de los naucalpenses me favorece, “estaré atenta a todas sus necesidades y preocupaciones, porque son una sociedad madura e inteligente, que no puede ser menospreciada de manera alguna, como lo ha hecho la actual administración”, subrayó Moya Marín.



Reconoció que, efectivamente, Naucalpan está envejeciendo, pero gobernar es escuchar, sentir, resolver el presente y trazar el mañana con la voz, pensamiento y manos de “todos los que vivimos en este gran municipio”, concluyó.

Por Pablo Cruz Alfaro

EAA