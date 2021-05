Guillermo Valencia asegura que 'Canelo' Álvarez salvó su vida

Guillermo Valencia Reyes, candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia quien sufrió un atentado en contra de su vida, reveló que fue la pelea del 'Canelo' Álvarez lo que lo salvó de ser asesinado el pasado sábado por la noche.

El aspirante priísta dijo que la noche del 8 de mayo, después de una larga jornada de proselitismo, recibió un mensaje de un amigo suyo para que vieran juntos la pelea por la unificación del peso supermediano de Saúl 'Canelo' Álvarez.

Agregó que tras aceptar ir a ver la pelea decidió ir en otro vehículo que no estuviera rotulado con su campaña política pues llegaría a un bar. “Hoy estoy vivo, y estoy vivo, gracias al Canelo”.

Explicó que se dirigía a su casa, y reconoció que el ataque iba directo hacia él, querían matarlo “fue algo perfectamente bien planeado”, afirmó en entrevista con Milenio.

Guillermo Valencia detalló que durante el ataque, una de las personas que resultó lesionada, su secretaria Leslie, les dijo a los sicarios que no dispararan, que "no viajaba Memo con ellos", pero no hicieron caso.

Tras el ataque, Guillermo Valencia refuerza su seguridad

Tras el ataque, el aspirante a alcalde en Morelia reforzó su seguridad con al menos 10 escoltas y una camioneta blindada porque no descarta que el ataque tenga tintes políticos e indicó que no ha tenido comunicación por parte del gobernador del estado.

Este martes, Guillermo Valencia negó que el ataque haya sido un autoatentado como trascendió en la opinión pública e invitó a quienes así lo consideran a cooperar para la cuenta del hospital donde se recuperan sus dos colaboradores heridos.

