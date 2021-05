Apostaremos por un gran estado de paz: Mauricio Kuri

Con el compromiso de trabajar por un estado de paz y certeza para la llegada de inversión y desarrollo al estado, el candidato a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, visitó la empresa Ultrafibras de México en el municipio de San Juan del Río, donde aseguró que se dará seguridad y tranquilidad a los queretanos y sus familias.

“Mi principal prioridad va a ser la seguridad y la seguridad pensando en un estado de paz, un estado donde estemos tranquilos, donde cada nuevo niño que esté llegando al estado tenga un destino feliz, que no sea una preocupación para las mamás, sino un motivo de felicidad para todos los queretanos”.

El abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) señaló que para que siga llegando el crecimiento, el desarrollo y las empresas a San Juan del Río, se tiene que fortalecer la seguridad, por lo que, en caso de ganar la elección del 6 de junio, se combatirá la delincuencia con fuerza, orden, tecnología e innovación.

“Le vamos a apostar a este gran estado de paz donde podamos combatir la delincuencia, y aquí en San Juan del Río lo digo fuerte y lo digo claro: a las familias y a las víctimas todos los abrazos y todo el apoyo; y a los delincuentes aquí no van a pasar. Cuando fui presidente municipal de Corregidora le aposté mucho a la seguridad, aquí, aparte de todo esto y que los vamos a hacer fuertes, le vamos a apostar a una Policía Estatal de Caminos que nos ayude a prevenir, a reaccionar y nos apoye a investigar cualquier ilícito que pase aquí en Querétaro”.

Explicó que para lograr un estado de paz se tiene que hacer una importante sinergia entre sociedad y gobierno, trabajando desde la prevención y evitando que llegue el crimen a las calles con apoyo para más y mejores empleos, escuelas dignas, espacios deportivos y mayor apoyo a la cultura; además de la participación y respaldo de la ciudadanía en estas acciones.

“Sé que se dice fácil pero no podemos hacerlo solos como gobierno; el gobierno solo no puede y el ciudadano solo no puede. Estoy convencido que el cambio que nuestro país necesita no viene de arriba para abajo, al contrario, viene de abajo para arriba y viene en la oportunidad de que tengamos, junto con el ciudadano, de cambiar nuestra realidad. Entendamos algo, nadie va a hacer por los sanjuanenses, lo que los sanjuanenses no hagan por sí mismos”.

En tanto, se comprometió a que, en caso de ganar, dará todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad, pero también las estrategias oportunas para prevenir el delito con acciones como la llegada de nuevas industrias, promoción del estado, generación de empleos, y mejorar la situación laboral local; así como motivar, brindar atención y servicio a las empresas locales, para que San Juan del Río cuente con todas las condiciones para ser un municipio altamente potencial en materia industrial.

“Vamos a ir junto con los empresarios queretanos a traer más inversión aquí a San Juan del Río, que tiene todo para poder dar mucho más de lo que está dando. Vamos a apostar a que San Juan del Río vaya al siguiente nivel”.

A este evento lo acompañó Roberto Cabrera, candidato a presidente municipal de San Juan del Río; Marcia Solórzano, candidata a diputada federal por el II Distrito; y Germaín Garfias, candidato a diputado local por el IX Distrito.

brc