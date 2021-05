David Monreal está seguro de que es “la tercera y la vencida” para gobernar Zacatecas

David Monreal, candidato a la gubernatura de Zacatecas, aseguró que esta es “la tercera y la vencida” para ganar en las elecciones al gobierno del estado, luego de dos procesos electorales sin triunfo.

En entrevista con Jesús Martínez Mendoza en su programa de El Heraldo Radio, el abanderado de Morena recordó que su “lucha política” lleva más de 20 años y tiene mucha experiencia en campañas electorales.

“Todas esas campañas me han permitido conocer a detalle a un hombre de lucha, me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, que me permite sortear todos esos desafíos para la jornada electoral”, indicó.

A su vez, Monreal Ávila celebró su amplia ventaja en las encuestas de preferencia de votos. Aseguró que está “convencido de llevar a cabo una comunión social” con el un pueblo de Zacatecas.

Explicó que, durante su campaña, ha trabajado intensamente para darle a conocer a la ciudadanía sus propuestas. Resaltó que una prueba de ella es que, a menos de un mes de las elecciones, ya visitó todos los municipios del estado.

“Tengo todo un trabajo de vida. Nosotros somos de origen muy humilde y eso nos ha permitido conocer mucha gente, tener una identidad, trabajo propio y una trayectoria”, detalló.

Cuatro ejes para su gobierno

David Monreal expuso que su plan de gobierno está dividido en cuatro ejes. El primero está dirigido hacia el apoyo al campo, pues destacó que Zacatecas es el “granero del país” y es una “palanca de desarrollo”.

El segundo es la inversión en la minería, sector en el que buscará proveer de recurso humano, así como avanzar con la transformación de la materia prima y no solo extraerla.

En cambio, lamentó que el estado se haya convertido en una “isla en medio del desarrollo” en el sector industrial. Apuntó que apostar por la industria será una oportunidad para avanzar en el desarrollo de la entidad.

Por último, festejó la gran diversidad cultural de Zacatecas y puso de ejemplo su capital, que es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Señaló que apostará por el turismo, ya que lo mejor del estado “es su gente”.

EAA