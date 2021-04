Romina Contreras se reporta lista para gobernar Huixquilucan

Al dar inicio a su campaña política en el primer minuto de este viernes, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, afirmó estar lista para defender los logros que se han obtenido en los últimos seis años y, al mismo tiempo, sentar las bases para mantener un gobierno serio y responsable, que dé resultados a la gente y en el que participe un equipo preparado y alejado de las improvisaciones.



"Estoy lista para defender los logros que se han obtenido en estos casi seis años. Estoy lista para ser la próxima presidenta de Huixquilucan. Huixquilucan no quiere un gobierno de improvisaciones, ni de saltos al vacío. Seguiremos avanzando con un gobierno serio y responsable, un gobierno que sabe dar resultados, formado por hombres y mujeres profesionales, un gobierno que tiene a la gente preparada para saber gobernar y para dar resultados, eso es lo que somos nosotros, eso lo ofrecemos una vez más”, aseveró.



Acompañada de los presidentes nacional del PAN y de la Comisión Política Nacional de ese instituto político, Marko Cortés Mendoza y Santiago Creel Miranda, respectivamente, así como de la senadora la República, Josefina Vázquez Mota; Romina Contreras aseguró que también defenderá la casa de los huixquiluquenses, por lo que en esta campaña política se ondeará la bandera de Acción Nacional en las calles y colonias que lo conforman, con la intención de llevar el mensaje de prosperidad y de que, con trabajo, los ciudadanos pueden tener una mejor calidad de vida.



“Hago un llamado a todos los sectores, a todos los grupos, a todas las mujeres y a todos los hombres de todos los rincones de Huixquilucan, para que salgamos a votar, para que defendamos este proyecto. Huixquilucan tiene un gobierno que está siempre disponible, que tiene ojos y oídos que siempre están atentos a las necesidades de la gente”, sostuvo.



En un ambiente de fiesta en la cabecera municipal y arropada por vecinos de las diversas comunidades como Allende, El Olivo, Jesús del Monte, La Retama, Palo Solo, Piedra Grande y San Fernando, entre muchas otras, la candidata panista se comprometió a hacer que Huixquilucan continúe siendo un municipio seguro y a luchar por todas las mujeres y familias que viven en Huixquilucan, por lo que aseguró que será una alcaldesa cercana con la gente y con ganas de atender y resolver las problemáticas que se enfrenten.



Romina Contreras afirmó que Huixquilucan seguirá siendo el municipio mejor calificado del Estado de México y un referente a nivel nacional, a través de un gobierno 24Siete, que brinde resultados y que tenga un trabajo permanente, como el que ha realizado en casi seis años al frente del Sistema Municipal DIF.



Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseveró que Romina Contreras se convertirá en la primera y mejor presidenta municipal que haya tenido Huixquilucan, pues mencionó que la candidata panista es una mujer sensible, humana y que siempre está buscando cómo ayudar a las personas.



Indicó que a esto se sumará un equipo con experiencia y conocimiento como el que conforma Romina Contreras, junto con José Antonio García y Diego Rosas Anaya, candidatos a diputados federal y local por los distritos 18 y 17, respectivamente, quienes le han sabido cumplir a la gente con resultados, de la mano de Enrique Vargas del Villar.



Finalmente, el presidente del PAN Estado de México, Jorge Inzunza Armas, afirmó que Huixquilucan se ha convertido en la tierra del buen gobierno, pues el trabajo que se ha realizado en los últimos seis años, coloca a Romina Contreras como la candidata panista con mayor posibilidad de triunfo entre los 125 municipios mexiquenses.



“Esto tiene un por qué, no es casualidad, no es de a gratis, es por el trabajo que se está haciendo en Huixquilucan, donde sí hay gobierno y las cosas se hacen bien, aquí hay medicinas, hay atención médica y se combate a la inseguridad, por eso Romina Contreras encabeza las encuestas y Acción Nacional va a repetir y triunfar el 06 de junio”, puntualizó.

