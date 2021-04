Barrera refrenda compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y promete apoyos

La candidata común del PRD, PAN y PRI por la Alcaldía Venustiano Carranza, Rocío Barrera, refrendó su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez.

En su propuesta de gobierno se contempla ayudar a los padres de familia con un apoyo económico bimestral, para evitar que los menores abandonen las aulas.

"En la mayoría de los casos, el abandono escolar se relaciona a problemas económicos. Por eso es importante establecer apoyos y becas para impulsar el aprendizaje, así como atender las causas del bajo rendimiento académico", dijo Barrera.

La candidata a la Alcaldía explicó que los apoyos a las familias se entregarán en enero y agosto a los estudiantes que vivan en la alcaldía. Se dará prioridad a las familias monoparentales y estudiantes de escuelas públicas.

Ante la compleja situación que viven las niñas, niños y adolescentes, se debe escuchar su opinión para impulsar las políticas públicas que garanticen sus derechos fundamentales.

En el marco del “Día del Niño”, reconoció que la pandemia por Covid-19 incrementó los índices de violencia, maltrato infantil y deserción escolar, por lo que es indispensable trabajar en la defensa y restitución de los derechos de la niñez.

En marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en todo el país una deserción de 5.2 millones de alumnos en el ciclo escolar 2020-21, de los cuales 2.3 millones de estudiantes no se matricularon porque sus padres perdieron su empleo o no contaban con dispositivos electrónicos para tomar las clases y 2.9 millones más no ingresaron por falta recursos económicos, recordó.

