Félix Salgado confirma que su hija es considerada para sustituirlo en Guerrero

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, confirmó que su hija, Evelyn Salgado Pineda, es considerada en la encuesta que aplicará la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para definir quién será la candidata a la gubernatura de Guerrero, en su sustitución.

En entrevista a medios de comunicación durante un acto de campaña de la candidata a presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, Salgado Macedonio dio a conocer que, además de su hija, también se considera en la encuesta a la senadora, Nestora Salgado García

También negó que él haya influido en que se considere a su hija o que se trate de una imposición, pues aseguró que el partido está desarrollando su proceso interno.

"No hay imposición en ningún lado, de ninguna manera (...) Si yo quisiera imponer entonces yo ya la hubiera impuesto y hubiera dicho que es mi hija, pero no, me oiría muy mal".

Reiteró que quien sea designada en la candidatura contará con todo su respaldo y la acompañará en su campaña electoral, al igual que el resto de los candidatos y candidatas de Morena a los diferentes cargos de elección popular.

De igual forma precisó que en caso de que la candidata de Morena gane la elección del 6 de junio, él no formará parte de la administración pública estatal; y de ser su hija la que resulte designada y electa, dijo no interferirá en su labor al frente del gobierno.

Por Carlos Navarrete Romero

