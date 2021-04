La Alianza, única opción para mejorar, coinciden Héctor Larios y Giovani Gutiérrez

México vive uno de sus peores gobiernos en los últimos 80 años y los candidatos de la Alianza son la única opción para cambiar el rumbo, aseguró Héctor Larios, secretario general del PAN quien acompañó a Giovani Gutiérrez a recorrer la alcaldía de Coyoacán.

El exsenador se sumó a las caminatas del candidato de la Alianza por esta demarcación, en donde visitaron la colonia Pedregal de Santo Domingo, con el objetivo de presentar su propuesta con 168 puntos para Coyoacán.

El secretario general del PAN lamentó que el país sufra por las malas decisiones de un gobierno que es calificado como el peor en ocho décadas y ejemplo de ello es el que, por dos años consecutivos, haya reducido el presupuesto en salud a pesar de estar en pandemia.

"Cuando menos de los últimos 80 años no tengo ninguna duda de que es el peor gobierno. Hemos tenido malos gobiernos, pero yo no veo a ninguno que haya hecho tanto daño, hubo algunos que han robado mucho dinero como el de Peña Nieto. Pero no destruían nada más para tirar el dinero, aquí destruye", acusó.