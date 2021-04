La ilegalidad no cabe en la democracia: Mónica Rangel

La candidata a la gubernatura por Morena, Doctora Mónica Rangel Martínez afirmó rotundamente que “la ilegalidad, la traición y el robo en esta elección no se van a presentar, por ese motivo, la Ley le dio la razón a Xavier Nava Palacios, a quien el Tribunal Federal Electoral lo regresó a la contienda electoral, porque aquellos acuerdos que se daban en lo “oscurito” ya quedaron atrás y los hombres y las mujeres libres de San Luis Potosí estamos convencidos que los candidatos de Morena van a ganar y van a gobernar con trabajo y pasión por el bienestar de la población“.

Rangel Martínez expresó que quedo claro que quisieron sacar a una persona honesta y trabajadora de la contienda, porque saben que ganará, sin ningún problema, porque es quien verdaderamente va a transformar a la Capital Potosina y continuará bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar, combatir la corrupción y buscar el mejor bienestar para la población. Por esa razón afirmó “con esto se confirma que en México ya la ilegalidad no es parte de la democracia”.

Dijo que parte de esa ilegalidad que se combate ya, desde que llegó al Gobierno Federal de Morena, fue por lo que no se permitió que un camión cargado con despensas llegará a la población necesitada y que solo jugarán con su hambre y pobreza a cambio del voto, “hoy ya somos muy libres de decidir por quién votar, y si es el caso y llegan con estos alimentos pues agarra lo que dan los roban y vota por los que trasforman, así de sencillo, porque en ocasiones esas despensas y ese dinero ya salió de los propios recursos de ustedes como contribuyentes o beneficiarios de algún programa público”.

Aseveró que con la reintegración de Xavier Nava es más que suficiente y claro para los adversarios, que los hombres y mujeres que confían en que vamos por una transformación lo vamos a lograr y la ciudadanía también esta muy convencida de lo mismo y votarán el próximo 6 de junio por Morena.

efve