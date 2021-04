AMLO retoma la denuncia de Mónica Rangel en San Luis Potosí

Mónica Rangel, candidata a gobernadora por Morena en San Luis Potosí, se pronunció sobre la reciente denuncia pública que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República por el hallazgo de un tráiler azul cargado con despensas en San Luis Potosí.

“Son los mismos de siempre, los que regalan una despensa que dura 6 días a cambio de 6 años de miseria y abandono” señaló Rangel, es un abuso de la necesidad y la pobreza de la gente, precisó que es un delito que se paga con cárcel.

La candidata afirmó que no permitirán que sucedan estas prácticas y mucho menos se quedarán callados, “nuestros adversarios al verse perdidos y sin propuestas, asumen que la gente es ingenua y pretenden ganar repartiendo dinero, despensas y hasta frijol con gorgojo, como dice nuestro presidente”.

Finalmente destacó que en Morena los unen los principios de no mentir, no robar y no traicionar, y aseguró que trabajarán en conjunto con los compromisos del presidente apoyando la defensa de la dignidad, la legalidad y la democracia en México y en San Luis Potosí.

Por otra parte, durante el 2o Foro Educativo con profesores del estado, la candidata hizo un reconocimiento a los profesores que durante esta pandemia con sus recursos y mística de servicio no dejaron de impartir sus clases y ante todo evitaron que sus alumnos perdieran el año escolar.

Insistió en que San Luis Potosí debe tener la mejor educación, “pues nos encontramos por encima de la media nacional en calidad educativa y eso lo debemos mejorar, y recalcar eso es por el esfuerzo y trabajo de los profesores del territorio potosino que seguimos con altos índices”:

Recalcó que además de que los profesores tengan el acceso rápido a la vacuna contra la Covid-19, se necesita tener planteles educativos con seguridad y funcionales, “en seguridad no solo me refiero a que la prevención de delitos, sino a que tengan las instalaciones adecuadas, y de ahora en adelante las necesidades sanitarias que se requieren y para eso tenemos que invertir, desde baños con agua para la higiene, hasta sistemas de drenaje y otros equipos, para que tanto los alumnos como los profesores estén seguros y regresar a las clases presenciales”.

Por Pablo Cruz Alfaro