Juan Carlos Loera da certidumbre a sector empresarial chihuahuense

Juan Carlos Loera, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, se comprometió ante empresarios a gobernar para todos y a brindar respuestas concretas a sus inquietudes y necesidades, con gran capacidad de gestión ante el gobierno federal.

Durante un encuentro con industriales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servytur) en la entidad, Loera expuso su proyecto económico y manfiestó que, como empresario, entiende muy bien el lenguaje del sector.

"También puedo hablar el lenguaje de las maquiladoras y de los migrantes y para la frontera tengo un plan concreto para que se queden los millones de dólares que se van a El Paso, para lo cual hablaré con la Secretaría de Economía", adelantó.

En la reunión, a la que asistieron 30 empresarios en representación de los cuatro mil agremiados -y guardando todas las medidas sanitarias entre los presentes-, el candidato escuchó todas las peticiones relacionadas con seguridad, turismo y comercio, entre otros rubros que gestiona el sector.

Respecto a la seguridad, apuntó que orientará la mayor parte de los recursos a los delitos del fuero común, que representan el 90 por ciento, mientras que los temas de inteligencia contra el crimen organizado serán atendidos en coordinación con el Gobierno Federal.

Loera de la Rosa aprovechó para informar a la Canaco que tiene un programa listo para rescatar a los adolescentes que no terminaron su secundaria a fin de que no engrosen las filas de la delincuencia, ya que el 92 por ciento de las personas que cometió un crimen no terminó ese nivel de estudios básicos.

El aspirante a gobernador de Chihuahua llamó a los integrantes de la Canaco a confiar en un juarense, porque ya es hora de que gobierne al estado una persona que conoce su ciudad y todas sus necesidades.

