Félix Salgado: Morena pide posponer debate para gubernatura en Guerrero

Morena en Guerrero solicitó aplazar la fecha para el primer debate a la gubernatura, luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado anunciara el encuentro sin Félix Salgado Macedonio.

En entrevista telefónica con El Heraldo de México, el secretario general con funciones de presidente, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que el partido entregó al IEPC-Gro un documento en el que pide posponer el debate programado para el 28 de abril en Chilpancingo hasta después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el caso de Félix Salgado Macedonio “para garantizar la democracia”.

“En el debate deben participar todos los partidos, todos ellos con sus candidatos, si Morena no participa sería antidemocrático”, sostuvo.

Asimismo, detalló que el escrito que fue entregado ayer y que ya tiene acuse de recibido argumenta que el Instituto Electoral local conoce el actual proceso legal para restituir la candidatura de Salgado Macedonio por lo que no puede hacer “caso omiso”.

A la vez, indicó que en caso de que el IEPC-Gro ignore la petición, este estaría violando el artículo 41 de la Constitución al no contemplar al ahora ex abanderado morenista pues no garantizaría la equidad de los candidatos.

No habrá otro candidato

Respecto a la batalla legal que envuelve al llamado ‘Toro’, dijo esperan el resolutivo del Tribunal a más tardar este sábado.

Cuestionado sobre qué pasaría en caso de que la resolución del Tribunal Electoral no les favorezca, Marcial reiteró que Morena no apostará por ninguna otra candidatura.

También indicó que en esta ocasión para conocer el fallo a esta segunda impugnación no saldrá ninguna caravana hacia la Ciudad de México, ya que en caso de que les sea restituida la candidatura retomarán campaña de manera inmediata.

Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

EAA