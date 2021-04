Se confrontan candidatas por debates en Querétaro

"Celia, no tengas miedo. ¿Cuándo debatimos?" Ese fue el reto que la perredista Raquel Ruiz de Santiago le lanzó a la morenista, Celia Maya, tras de que ésta pidiera al candidato del PAN y Querétaro Independiente, Mauricio Kuri, un debate sólo entre ellos.

Todo comenzó la mañana de este lunes cuando la abanderada morenista afirmó que no asistirá a debates virtuales a los que ha sido invitada y que sólo acudirá a los encuentros de ideas oficiales convocados por el Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ).

Además, justificó su ausencia a debates en los que no se obliga la presencia física de los aspirantes, bajo el argumento de que quienes le han invitado, tienen vinculación con el abanderado panista al que retó a debatir sólo ellos dos.

“A mi manera de ver, algunos de los eventos que se pretendían hacer virtuales, no los estaba invitando el candidato Kuri, pero de alguna manera, yo vinculo que tenían relación los personajes (que me invitaron al debate) con él (con Mauricio Kuri); entonces, la respuesta es que no voy a ir a ese tipo de debates y que, si el candidato Kuri quiere que debatamos él y yo, con mucho gusto”, sostuvo Maya.