Maru Campos: Militancia del PRI en Chihuahua muestra apoyo a la candidata del PAN

Como parte de su gira por municipios de la región centro – sur, la candidata a la gubernatura por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos, sostuvo reuniones con priistas de Saucillo y Parral, destacando la presencia de empresarios, agricultores y comerciantes, así como sociedad civil organizada quienes ven a la panista como la mejor opción rumbo a la elección del próximo 6 de junio.

Durante su intervención en Saucillo, Campos Galván reconoció el valor y trabajo de los locales, quienes al igual que el resto de los municipios aledaños con que encabezaron la lucha por la defensa del agua, pusieron en alto el carácter y dignidad de la gente de esta importante zona del estado.

“Soy una mujer fuerte que puede superar los obstáculos y que no me va a tentar la mano ni la voz ni el cuerpo para defender a Chihuahua y para defender a la Boquilla, cosa que otros no han hecho, yo sí lo voy a hacer” reiteró la panista.

Asimismo, los priistas celebraron la candidatura de Maru, en quien ven el perfil idóneo para salvar a la entidad del autoritarismo y populismo provenientes desde el centro del país, destacando su capacidad para gobernar, experiencia y resultados, los cuales dijeron están a la vista de todos y generan esperanza para poder verlos en los demás municipios.

“Contigo tenemos la certeza porque eres carta probada, ya estuviste, ya demostraste y ya se supo que tú puedes. Maru te reconocemos y te recalcamos nuevamente el trabajo que has realizado, como persona y en todos los ámbitos y sabes que en esta ocasión me la juego con Maru Campos porque vas a ser gobernadora, estamos para apoyarte y te vamos a sacar adelante” refrendó Yolanda Baeza.

Posteriormente la candidata intercambió palabras con las personas que siguieron el encuentro vía Zoom, quienes expresaron su apoyo y admiración a Campos Galván, “yo no soy militante ni simpatizante del PAN, pero soy simpatizante de Maru Campos, de su proyecto, de su inteligencia y así es como he ido promoviendo el voto hacia su proyecto” mencionó Mercedes Barraza.

Del mismo modo, el evento con priistas parralenses se dio de manera digital, donde personalidades como Oscar Gutiérrez, Raúl Luna, Adriel Sandoval y Vanessa Chávez brindaron su apoyo y respaldo de manera pública a la panista, en quien dijeron encuentran el mejor perfil, resaltando la importancia de dejar de lado los colores partidistas, mirando por el bien común que es salvaguardar el estado de la llegada de Morena.

“Hay muchos amigos que son empresarios, ganaderos, comerciantes, maestros, profesionistas de diferentes sectores que están sumados a tu proyecto, que vamos a sumarnos, que vamos a luchar para que salga adelante porque sabemos que usted es la mejor opción y sabemos que con usted el estado va a crecer” agregó Raúl Luna.

Cabe destacar, los priistas dejaron en claro que su posicionamiento no es resultado de presiones, al contrario, lo hacen con la absoluta libertad y convicción de poder ser parte de este hecho histórico, donde el futuro de Chihuahua se está jugando y debe quedar en las mejores manos.

Maru agradeció a todos los presentes por su acompañamiento y respaldo, así como a la anfitriona saucillense, Yolanda Baeza, a quien reiteró su admiración y cariño, reiterando que en mujeres como ella ha encontrado el carácter y valentía para enfrentar cada uno de los desafíos y problemas.

