Buscará Lía Limón puntos de internet gratuito para niños y jóvenes en Álvaro Obregón

A través de un programa para dotar de internet gratuito a los habitantes de la alcaldía de Álvaro Obregón, Lía Limón propuso implementar este programa que será de gran utilidad para que los niños y jóvenes puedan continuar su educación a distancia, ya que la pandemia los obligó a suspender sus clases y refugiarse en casa.

La candidata de la Alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) destacó la necesidad que tienen cientos de estudiantes que no tienen la posibilidad de contratar servicios de internet para tomar sus clases, ya que sus padres carecen de suficientes recursos económicos, perdieron su empleo o enfermaron de Covid-19.

"Ya no podemos permitir que los estudiantes de todos los niveles sigan retrasando su preparación académica por cuestiones de salud pública, ya que muchos de ellos no cuentan con servicios de Internet y simplemente no pueden tomar clases, hay que garantizarles su derecho a la educación y esta medida coadyuvará a que continuaran con su educación", aseguró la candidata.

En las colonias La Era y Lomas de Capulín, Lía Limón escuchó a los vecinos demandando mejores servicios públicos, seguridad e internet para sus hijos. De acuerdo al INEGI, un 48% de los hogares en México carecen de servicios de internet, a pesar que la Ciudad de México es una de las entidades con mayor número de viviendas con este servicio.

De los más de 13 mil puntos de internet gratuito en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón se tienen 893 de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Lía Limón constató los daños ocasionados por una fuga de agua que provocó la caída de una barda.

"Vinieron a reparar la fuga, pero dejaron puros hoyos y desde hace dos meses todas las escaleras de acceso a la colonia se encuentran destruidas y no han regresado a terminar el trabajo", acusó una de las vecinas. Agradeció a los vecinos su presencia en la reunión y los invitó a salir a votar este 6 de junio a favor de la Alianza Va por México, porque los obregonenses fuimos abandonados por una mujer que se fue a hacer campaña a Campeche".

"Soy una mujer de trabajo y compromiso, con 25 años en el servicio público y esto lo asumo como una tarea que puede cambiar la vida de las personas y Álvaro Obregón no será la misma excepción", reiteró. Lía Limón indicó que es una tristeza que hayan abandonado los programas que ayudaban a los más necesitados (Prospera, Seguro Popular y el apoyo a las madres solteras), así como las estancias infantiles que era el principal de atención a la primera infancia y que ahora estos niños se encuentren en el abandono".

Reiteró que de obtener el voto ciudadano recuperará el programa de estancias infantiles, cuyo costo en los próximos tres años será de 100 millones de pesos, cifra erogada en la construcción de una escalera que nadie quiere. "Eso no es cierto para entender las necesidades de los y las obregonenses".

Lía Limón les afirmó que su gobierno trabajara en resolver el tema de seguridad en la alcaldía, “colocaremos luminarias que sí sirvan, más más cámaras de seguridad conectadas al C5 y vinculadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Seguridad como principal demanda

La seguridad es la principal demanda de los obregonenses en un 85 por ciento, cuando la incidencia delictiva se ha incrementado un 165 por ciento por el abandono de las autoridades de la alcaldía, subrayó la candidata de la Alianza Va por México.

Asimismo, adelantó que prepara un paquete de acciones para reactivar en la alcaldía, la economía de los micro, pequeños y medianos empresarios que durante la pandemia, tuvieron que cerrar sus puertas, ante el olvido de la alcaldesa que solo pensaba en su candidatura al gobierno de Campeche.

Lía Limón se reunió más adelante con vecinos de las colonias Lomas de la Era y Lomas de Capulín, quienes reiteraron las denuncias de inseguridad, la falta de atención a los espacios públicos, de suministro de agua potable y luminarias.

BAR