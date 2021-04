Se trata de recuperar la confianza hacia los servidores públicos: Chíguil

El candidato morenista a la Alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, afirmó que buscan recuperar la confianza de la población hacia los servidores públicos.

"Se trata de recuperar la confianza de vecinos hacia lo servidores públicos, porque si no, con justa razón nos dicen: vienen solamente en campaña y no se vuelven a presentar, y por ello tenemos que estar aquí, no cansarnos, no poner pretextos", sostuvo.