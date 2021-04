Félix Salgado acusa fobia del INE en su contra

“Es fobia la que me traen, es contra mi, contra Morena y la Cuarta Transformación”, aseguró el excandidato de Morena, Félix Salgado Macedonio al justificar que él no fue el único candidato que no presentó gastos de fiscalización al Instituto Nacional Electoral.

En un mitin en Acapulco, al ser cuestionado sobre qué Luis Walton podría sustituirle en la boleta electoral, el senador con licencia investigado por abuso sexual, reiteró que Morena no hará ningún cambio en la candidatura.

Asimismo, al referirse a la resolución del INE, dijo que “no me han notificado”, por lo que sostuvo que al recibir el documento correspondiente impuganará por segunda ocasión la decisión de los consejeros.

En ese mismo sentido, reiteró que el nuevo resolutivo se trata de una cuestión personal contra la Cuarta Transformación.

Finalmente, el morenista rectificó que acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por: Alfonso Juárez y Karla Benítez

dhfm