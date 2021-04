Se filtra resolución del INE: se podría ratificar la cancelación de la candidatura de Félix Salgado y Raúl Morón

Previo a la reunión del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se definirá si se cancela o no la candidatura del aspirante a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y de Raúl Morón, aspirante a gobernador de Michoacán, se filtró un presunto dictamen del INE en el que se ratificaría la cancelación de las candidaturas.

De cancelarse las candidaturas, Morena tendría un plazo de 48 horas para definir al candidato para la gubernatura guerrerense y

A las afueras de las instalaciones del instituto electoral se mantiene la movilización organizada principalmente por Félix Salgado Macedonio pero en donde han hecho uso del templete otros dirigentes morenistas como el propio Raúl Morón y el presidente del partido guinda, Mario Delgado.

En el mitin realizado hoy, los morenistas informaron que en caso de que efectivamente el INE resuelva cancelar las candidaturas, impugnarán la decisión con el objetivo de lograr postularse para las gubernaturas de sus estados.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por su parte, explicó durante la conferencia matutina de hoy que el INE que considera que hay una consigna explícita en contra de Félix Salgado, pero al mismo tiempo señaló que se debe actuar con prudencia.

"Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia", dijo el presidente.

Luego de esto, Félix Salgado Macedonio aclaró que sus intervenciones públicas hechas ayer a las afueras del INE no se trataban de amenazas contra los consejeros electorales ni contra Lorenzo Córdova, consejero presidente el instituto electoral.

"No sé por qué dicen que son amenazas pero no, no son amenazas. Yo no conozco a Lorenzo Córdova y quería conocerlo, nada más. Yo sólo quiero saber dónde vive, pero ya nos vamos", afirmó el guerrerense.