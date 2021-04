Nadie va a amedrentar al INE con amenazas: advierte Lorenzo Córdova

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello afirmó que el caso de Félix Salgado Macedonio no es un tema político, sino estrictamente jurídico y aseguró que a los consejeros electorales "nadie los va a amedrentar con amenazas directas".

"El INE no va a caer en provocaciones. El INE como árbitro está por encima de las partes, y haremos que se cumpla la Ley. El INE no está en contra de alguna fuerza política o actor político, el INE está contra quien viola la ley, ni más ni menos", aseguró Córdova.

Durante la discusión de los casos para resolver las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, Córdova Vianello sostuvo que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral.

"A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener de que con este instituto no hay condiciones democráticas”, expresó.

Sostuvo que el organismo electoral no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política, de ningún actor político.

"El que diga lo contrario, simplemente y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución”, reiteró.

En la discusión, el proyecto va por ratificar la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por no presentar sus informes de gastos de precampaña que ascendieron a poco más de 18 mil pesos.

Córdova Vianello dijo que transparentar el origen de los recursos en la política ha sido una lucha para que haya equidad en las contiendas electorales, y por ello en 2014 se aprobó un sistema integral electoral capaz de identificar trampas e intentos de fraude a la ley.

Misael Zavala

mgm