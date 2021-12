El 2022, la sucesión en Tamaulipas

En las más recientes encuestas de “Opinión Pública” publicadas por El Heraldo de México, el Movimiento de Regeneración Nacional, lleva una ventaja de casi 19 puntos sobre el Partido Acción Nacional de cara a las elecciones a gobernador en Tamaulipas, las cuales se llevarán a cabo dentro de 6 meses y definirán el rumbo del estado hasta el 2028.

En MORENA las cosas parecen estar así: Américo Villarreal, Rodolfo González Valderrama, Maky Ortiz y Olga Sosa son los elegidos para ir a la encuesta, donde se decidirá la candidatura, aparentemente el doctor Américo es el elegido, es el mejor posicionado y se dice que Olga Sosa tiene lista su declinación en su favor, Rodolfo está en la pelea, pero no sabemos si su relación con el presidente y su apego a David Monreal le alcancen.

Existe un bloque, me dicen integrado por Adrián Oseguera, presidente de Cd Madero y sus colegas de Matamoros y Reynosa, Mario Alberto López y Maky Ortiz respectivamente, y está la intención de integrar a Oseguera Kernion a los “cuartos de final” y pelear por la candidatura, pero lo que es seguro, es que las tres personalidades están negociando su operación siempre y cuando sean tomados en cuenta en la medición, al final del día a diferencia de Rodolfo y Olga, ellos sí están vigentes y con elección popular a sus espaldas.

Movimiento de Regeneración Nacional, lleva una ventaja de casi 19 puntos sobre el Partido Acción Nacional (Foto: Cuartoscuro)

El más grande negativo que tiene MORENA, fue el golpe a Erasmo González Robledo, quien fue captado con el empresario asesinado Sergio Carmona, presuntamente a unos metros de abordar un avión privado en el aeropuerto de Ciudad Victoria, capital del estado y que no ha podido explicar, y los que no fueron captados, pero sí vistos en una cena en octubre en la ciudad de San Pedro, con los hermanos Carmona, fueron Rodolfo González Valderrama, Olga Sosa, Américo, José Ramón Gómez Leal, Armando Zertuche y Gattás, alcalde de la capital, esto no quiere decir que sea algo malo, pero que se muevan en camionetas de los hermanos y que tengan más poder de convocatoria ellos que el mismo Mario Delgado, hace pensar cosas malas. Y ahora también circula en las redes sociales, la empresa de los Carmona en el padrón de proveedores de Reynosa en la administración de Maky Ortiz.

Algo digno de tomar en cuenta es que, a diferencia de comicios pasados es que, ahora los tamaulipecos, recibirán solamente una boleta, la de gobernador, no habrá elección de alcaldes, diputados, senadores y ningún cargo público, por eso es que, todos los esfuerzos están centrados en un solo cargo, el de gobernador, toda la operación, movilización y los recursos serán puestos en un solo cartón. La gran pregunta es ¿podrá operar el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? Si lo dejan moverse dará pelea el PAN, si lo distraen con asuntos del pasado, está difícil.

El Navegante

