El presidente del PJCDMX asegura que la Reforma al Poder Judicial protege los derechos de la base trabajadora

En el marco de la Reforma Judicial propuesta y derivado de las manifestaciones y bloqueos realizados en días anteriores, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, reiteró que con la Reforma del Poder Judicial los derechos de las personas juzgadoras y de la base trabajadora están protegidos.

En este sentido, y debido a la incertidumbre que se ha generado, aseguró que en la CDMX la renovación de los cargos de elección de las personas juzgadoras comenzará el próximo año y su implementación concluirá en 2027.

Asimismo, enfatizó que como resultado del diálogo abierto con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el que se plantearon preocupaciones y propuestas, y del Primer Diálogo Nacional para la Reforma del Poder Judicial, fue aceptada la propuesta de implementar la elección gradual en las Entidades Federativas, quedando reflejada en la Reforma Constitucional. Es decir, serán sometidas a elección popular únicamente las plazas disponibles, con lo que se respetan los derechos de las personas Magistradas y Juezas.

Por otro lado, y en aras no afectar derechos de terceros, y en pro de salvaguardar la función judicial y administrativa, y de salvaguardar la función jurisdiccional y administrativa, se informó, mediante acuerdo emitido a través del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que se autoriza que únicamente, por cuanto hace al día cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, se suspendan los términos y plazos procesales en todos los procedimientos que se llevan en los diversos órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México. No obstante, se deberá establecer una guardia el día mencionado, debiendo tomar las acciones necesarias, a efecto de que no se vea interrumpida la debida administración de justicia.

La presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México reitera con esto, que los derechos de las personas juzgadoras y de la base trabajadora seguirán siendo su prioridad, así como salvaguardar la impartición de justicia a la sociedad. “No hay duda de que vivimos momentos inéditos, ante lo cual somos sensibles, pero, al mismo tiempo, debemos todos asumirlos con responsabilidad, con unión y con fortaleza”, finalizó Guerra Álvarez.

dhfm