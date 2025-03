¿Qué motivó a los aspirantes a un cargo del Poder Judicial a participar en la elección? Esto respondieron los candidatos

Durante la Mesa Judicial que se llevó a cabo este martes 25 de marzo con Javier Solórzano para Heraldo Televisión, los invitados Rubén Pacheco Inclán, presidente de la barra interamericana de abogados, y Fabiana Estrada Tena, Magistrada y licenciada en Derecho por la UNAM, conversaron sobre su aspiración a un cargo del Poder Judicial.

Al respecto, la aspirante a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fabiana Estrada, afirmó que la razón que la llevó a participar en este proceso de elección judicial "es el deseo de transformar la justicia en esta oportunidad histórica".

"Cualquier persona a la que le preguntemos, con lo que se encuentra de cara a los tribunales y juzgados es un laberinto de formalismos, de indiferencia y de corrupción; este es un sistema que está organizado de tal manera que las personas no encuentren solución a sus problemas y esto debe cambiar", apuntó.

También, refirió que hay una falta de legitimación y confianza por parte de la ciudadanía en la labor de la Suprema Corte, por ello consideró que "la labor de quienes encabecen esta nueva etapa será construir una nueva idea de justicia, y la ciudadanía tendrá que involucrarse en la construcción de esta nueva narrativa".

Y aclaró que la ciudadanía no debe temer, pues tiene la oportunidad de conocer los perfiles y escoger los que a su juicio podrían garantizar una justicia equitativa y subrayó la importancia de entender el valor simbólico de la reforma judicial, ya que implica la construcción de una nueva justicia, "una justicia que no es aplicar la ley a un caso concreto, la justicia es para las personas, entonces no se trata de administrar un sistema que ya estaba sino transformarlo".

Nuevos jueces deberán tener criterio judicial: aspirante a Magistrado

La aspirante a Ministra aseguró que la ciudadanía tiene la oportunidad de escoger los que a su juicio podrían garantizar una justicia equitativa / FOTO: Heraldo Televisión

El aspirante a Magistrado de la Sala Superior en materia electoral, Rubén Pacheco, aseguró que su motivación a llegar a ocupar este cargo "es vigilar desde un perfil muy ciudadano que se cumplan los requisitos de un proceso electoral".

Manifestó que mejorar siempre es un paso adelante y particularmente en este caso, dijo, lo que se pretende es estar cerca de la gente para que conozca los esquemas de seguridad jurídica que tiene el país.

Resaltó la relevancia de entender que el proceso electoral no cambia, lo que cambia son los personajes, y en la elección judicial está la idea de tener jueces, magistrados y ministros elegidos de forma democrática.

En ese sentido, Rubén Pacheco determinó que el criterio judicial es un aspecto que se debe imprimir en cualquier nivel del que se hable en los nuevos jueces elegidos popularmente, "un criterio judicial que se forma a partir de datos de prueba e información comprobada, no pueden ser criterios individuales y subjetivos".

Finalmente, recalcó que la elección debe ser cuidada por los votantes al informarse de los perfiles de los candidatos, y lanzó una invitación a los votantes a que vayan a las urnas y se informen. En tanto la campaña de los aspirantes comenzará el próximo domingo 30 de marzo del 2025.

