Detectan irregularidades en carpeta contra Cuauhtémoc Blanco; diputados desechan solicitud de desafuero

Legisladores de la Sección Instructora de la Cámara Baja determinaron que la falta de una investigación objetiva y apegada a los protocolos del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos derivó en el desechamiento del proceso de desafuero solicitado contra el diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Blanco Bravo, exgobernador de Morelos del 2018 al 2024, fue señalado por su media hermana Nidia Fabiola “N” de violación en grado de tentativa.

La agresión por la que se le acusa al ahora diputado federal por Morena presuntamente ocurrió en diciembre del 2023, mientras él estaba en funciones de gobernador.

Sección Instructora asegura que solicitud de desafuero carece de “investigación técnica y profesional”

El pasado 6 de febrero el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, destituido del cargo ese mismo día, presentó la solicitud de declaración de procedencia del desafuero de Blanco.

Tras una exhaustiva revisión de la solicitud, la Sección Instructora, presidida por Hugo Éric Flores Cervantes, determinó el desechamiento y enlistó una serie de irregularidades por parte de la Fiscalía de Morelos.

De un análisis y revisión a la carpeta de investigación que fue remitida por la propia Coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Morelos se puede advertir que la misma carece de una investigación técnica y profesional bajo los principios de lealtad y objetividad, pues no se apegó al protocolo del Ministerio Público”, indicó Flores Cervantes en el documento de desechamiento.

La carpeta incluida en la solicitud presentada por la Coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Diana Flores Segura, carece de una investigación técnica y profesional, bajo los principios de lealtad y objetividad, indicaron los diputados.

La indagatoria realizada, señalan, tampoco se apegó al protocolo del Ministerio Público para la Investigación de Delitos Sexuales con Perspectiva de Género, por lo que la Sección Instructora se vio impedida para permitir el retiro de la inmunidad constitucional del ahora diputado federal.

Otras de las irregularidades señaladas por los legisladores fue la falta de diligencias pertinentes en el lugar donde presuntamente sucedió el hecho delictuoso para acredítalo, entre ellas el no realizar entrevistas a potenciales testigos que se encontraban en el sitio, el no realizar un informe detallado del lugar de los hechos, no contar con apoyo de expertos en criminalística para recabar mayores datos de prueba o incluso la falta de una inspección ocular.

El pasado mes de febrero la Fiscalía del Estado de Morelos presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra del diputado federal de la LXVI Legislatura, Blanco Bravo, por su presunta participación en el delito de violación en grado de tentativa a Fabiola N, hermanastra del también exfutblista.

Después de jornadas intensas de un análisis escrupuloso del caso se llegó a la determinación del desechamiento. La Fiscalía mostro´ algunos defectos de carácter de forma en la solicitud que envió a la Cámara de Diputados. La solución corresponde a que la Carpeta de Investigación carecía de una investigación técnica y profesional. Ésta no se apego´ al Protocolo del Ministerio Público para la Investigación de Delitos Sexuales con Perspectiva de Género del Estado de Morelos. Cabe destacar que en la propia denuncia se menciono´ que en el lugar de los hechos se encontraban distintas personas, las cuales nunca presentaron su testimonio ante el órgano ministerial. Tampoco se realizaron las diligencias pertinentes para acreditar el delito. Únicamente se contaba con dos dictámenes periciales en psicología, los cuales se contradecían. El desechamiento se debe en gran medida a la ignorancia mostrada por la Fiscalía General del Estado de Morelos; no es posible que se envíe una solicitud de desafuero con tanta carencia de pruebas.

Flores Cervantes basó su decisión en lo leído en el expediente, mismo que carecía de sustancia. El fallo se sustento´ totalmente en lo que suscribía el expediente, no se tomaron en cuenta consideraciones políticas.

