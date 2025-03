Omisiones de la Fiscalía de Jalisco complican que la FGR atraiga las investigaciones del caso Teuchitlán: César Gutiérrez Priego

Las omisiones que hubo por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco en la investigación sobre el rancho de Teutitlán ha complicado que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda atraer la carpeta de investigación y realizar el proceso de corte federal, aseguró César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho penal, en entrevista con Maca Carriedo para Heraldo Radio.

El abogado expuso que, tal como lo había mencionado previamente el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, era imposible que las autoridades, tanto municipales como estatales, no hubieran tenido conocimiento de lo que ocurría, y recordó que inicialmente este lugar se identificó como un campo de exterminio, algo que el día de hoy se ha puesto en duda por parte de la fiscalía estatal.

"Pero sí reconocen que era un campo de entrenamiento utilizado por el CJNG (...) Lo que hizo el Fiscal Gertz fue explicar técnicamente el por qué no se atrae el caso en estos momentos y cuáles son las deficiencias que pudo identificar: algunos señalamientos de carácter técnico-jurídico y la Fiscalía de Jalisco no cumplió con los dictámenes periciales que se tendrían que haber realizado, explica cómo se inició este hecho, por una denuncia en septiembre de 2024 y realiza la detención de 10 personas y dos personas que se encontraban secuestradas. En ese momento la Guardia Nacional entregó el predio a la Fiscalía de Jalisco y esta empieza toda la pesquisa e indagatoria", enumeró.

Gutiérrez Priego recordó que el Fiscal Gertz comenzó a enlistar las fallas que se dieron desde el momento en que no se resguardó el predio y no se tomó registro de los objetos ahí localizados a partir del 5 de marzo de 2025: "Él no puede llegar a la determinación de que no hayan existido crematorios; sí reconoce que existen indicios de algunos fragmentos de huesos, pero en estos momentos no lo puede determinar" añadió.

Debido a que estas omisiones podrían considerarse como delitos, entonces será la FGR la instancia que deberá iniciar las carpetas de investigación correspondientes, declaró a Heraldo Radio.

"Gertz es cauto en torno al señalamiento"

César Gutiérrez Priego aseguró que Gertz Manero fue cauto en torno a los señalamientos dirigidos hacia la Fiscalía estatal, mientras que la Presidenta Sheinbaum ha sido muy "valiente y clara" desde que inició su Gobierno:

uD83DuDD34 No se procesaron de manera adecuada los indicios hallados en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, dice el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero e informa que ya hay un policía de Tala detenido l ser señalado por presuntamente colaborar para el cártel. pic.twitter.com/pqmealGIR2 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) March 19, 2025

"Ha dejado a un lado a quienes politizan este tema, porque este tipo de casos duelen mucho a la sociedad, porque tenemos el antecedente también que Jalisco es el estado en donde más se denuncian desapariciones de jóvenes".

Por lo que para el abogado el que ambos funcionarios vengan a dar certeza a este tema tan delicado es de suma importancia, así como el hecho de que el titular de la FGR abra el Rancho Izaguirre a los medios de comunicación para que ingresen y asñi evitar especulaciones como en su momento se dieron con el caso Ayotzinapa.