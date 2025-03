"Tarde o temprano vamos a detener a Silvano Aureoles", asegura Gertz Manero

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con corrupción, será detenido tarde o temprano, prometió el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz.

En la Mañanera de este 11 de marzo, en Palacio Nacional, Gertz señaló que hay mucha presión en contra del michoacano.

“El ex Gobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha presión por todo el Gabinete de Seguridad, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda”, sostuvo el Fiscal.