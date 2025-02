Amplía la oferta de movilidad

Para facilitar sus traslados a los usuarios del transporte público del Valle de Toluca, Regina Paredes Gorostieta Jiménez, egresada de la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), desarrolló la aplicación móvil “Muevetex”, un emprendimiento con el que fue seleccionada como una de las 10 embajadoras del programa Puentes de Talento promovido por el Ayuntamiento de Madrid, España y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a finales del año pasado.

En entrevista, la joven de 27 años destacó que en el Valle de Toluca el 70 por ciento de la población se mueve en transporte público, de acuerdo con recientes estudios. Con base en su experiencia como usuaria decidió crear una herramienta digital que permitiera planificar los viajes, así fue como surgió Muevetex, una App que se puede descargar en IOS y Android.

(Créditos: Especial)

“Google maps no tiene cobertura en el Valle de Toluca, entonces lo que tenemos que hacer como usuarios es preguntarle al conductor o a otros pasajeros cómo llegar a un lugar, sin tener certidumbre”.

“Al ser usuaria, utilizaba todos los días el transporte público para ir a la escuela, pasaba casi cuatro horas diarias en un trayecto que en carro hacía 30 minutos, fue una mala experiencia, además me sentía insegura”.

El mapeo de la aplicación cubre 296 rutas en 31 municipios mexiquenses, la zona metropolitana y municipios conurbados del Valle de Toluca.

Regina Paredes explicó que Muevetex proporciona información valiosa para planificar los viajes en transporte público. Con base en el origen-destino, ofrece de tres a cinco rutas; lugares que recorre; tiempos de recorridos; nombre de la empresa y foto de las unidades; además emite alertas de seguridad, tránsito y de violencia de género.

(Créditos: Especial)

“Mucha gente no usa transporte público, por las malas condiciones del servicio, prefieren el privado; a diferencia de las ciudades europeas o Estados Unidos; pero, esto me llevó a actuar en lugar de quejarme. Me di cuenta de que en mi ciudad no existía ninguna aplicación que me diera información, y que esa podía ser la herramienta para crear un ecosistema que conectará a usuarios, transportistas y gobierno, para promover que la gente utilice el transporte público y mejorar el servicio”.

Regina Paredes empezó a trabajar en el proyecto en 2020, a través de una campaña de fondeo para conseguir recursos; en 2021 empezó a operar la aplicación web y el año pasado lanzó la aplicación móvil, que actualmente cuenta con más de 40 mil usuarios.

La App también tiene espacios de publicidad, donde se anuncian empresas de servicios y productos.

El objetivo es colaborar con las autoridades para reestructurar las rutas que sea necesario y crear políticas públicas para facilitar la movilidad de los ciudadanos, con base en la información de aplicación sobre los patrones de movilidad.

Al momento, Muevetex tiene un convenio con los municipios Metepec y Zinacantepec y en algún momento tuvo un acercamiento con Toluca, municipio al que se le hizo la propuesta de la reubicación de las paradas del transporte público.

*Entre más de 300 emprendedores de Latinoamérica, Regina fue seleccionada por el Ayuntamiento de Madrid y el BID como embajadora del Programa Puentes de Talento.

La App es gratuita, pero tiene una versión de paga con un costo de 25 pesos, que se paga una sola vez y no incluye anuncios.

2020 año en el que Regina comenzó a trabajar en el proyecto.

Entre 2021 y 2022 lanzaron la versión móvil.

La joven es egresada de la UAMex.

Cursó la licenciatura de Administración y Promoción de la Obra Urbana.

PAL