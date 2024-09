“Desde la trova también respondo a mi tiempo”: Gustavo López

Para el trovador juchiteco Gustavo López (Oaxaca, 1951) reflejar su realidad -a veces alegre, festiva, injusta o dolorosa- a través de la música es una necesidad, por ese motivo emplea el recurso poético de la trova para cantarle a las personas de su tiempo.

A 50 años de carrera, el intérprete y compositor va a conmemorar su trayectoria profesional con el concierto Gustavo López. Trova Contemporánea: Oaxaca, Raíz y Fruto, el cual, sucede el 22 de septiembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

“La idea del concierto también es una forma de reafirmar aquello en lo que creo y que tiene que ver con el desarrollo o la evolución de la música porque a veces me preguntan por qué la trova no ha evolucionado tanto en México como en otros países y creo que es porque nos negamos a dar un paso hacia esa evolución, me pasa, que cuando alguien menciona a Andrés Calamaro o Manuel Medrano hay quienes descalifican que ellos sean trovadores, pero yo pienso que es quizás porque su música tiene un amplio alcance, uno más comercial, pero eso no quiere decir que ellos estén mal, al contrario, esto sucede porque ellos le dan voz a las generaciones de su tiempo”, señaló.

En este sentido, dijo que su concierto, que lleva en el título la frase Trova Contemporánea, es porque la música de él, al igual que otros colegas nutre se otros géneros, de diversos recursos armónicos, rítmicos y melódicos -como lo electrónico- y de la literatura y otras artes.

“Con la música trato de abrirme a muchas influencias con las que acabo fusionándome, entonces, mi trabajo es fruto de una diversidad de propuestas que me permiten mantener una raíz profunda con la música tradicional, pero con una personalidad y rostro propio”, dijo el también pintor.

Y agregó “me enraizó a mi cultura ya mis tradiciones porque en Oaxaca uno nace y muere con música, pero también asumo mi responsabilidad y respondo a mi tiempo; creo que como artistas tenemos que estar con las antenas abiertas a todo lo que nos acontece y con apertura a las diferentes formas de pensar sin perder nuestra postura frente a lo que creemos, debemos recordar que la música y el arte son universales”.

En torno al concierto que sucede el próximo domingo, Gustavo López compartió que va a celebrar una vida en la trova invitando al escenario a grandes músicos que han interpretado algunas composiciones suyas o con quienes ha colaborado, como Susana Harp, Rafael Mendoza, David Haro, Ernesto Anaya y Enrique Guajiro López, por mencionar algunos.

Asimismo, informó que pronto va a tener una gira en la Ciudad de México por su libro He aquí al hombre, un poemario que aborda temas relacionados con el amor -como motor humano- y sus diferentes manifestaciones; además de una exposición pictórica que está planeada para suceder en los primeros meses de 2025, de la cuál, aún no puede abundar en los detalles.

ELEMENTOS

La creación del trovador abre nuevas vías para la expresión artística y para la creación de un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Sus canciones se entrelazan entre la música y la poesía.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentra Flor de Metal, Crítico y El Caracol, las cuales, han sido traducidas a otros idiomas como el portugués.

Ha editado tres discos propios con su trabajo y ha colaborado con arreglos y composiciones para diversos artistas de México, Argentina y Japón.

