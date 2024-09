Imágenes para la memoria

“Me interesa mucho cómo el paisaje habla a través del silencio, y cómo ese silencio acumula capas de memoria”, dice Espe Pons (Barcelona, 1973). Sus imágenes muestran una sombría escalinata en las oficinas de la policía, un legajo de papeles sacados del archivo, una fosa clandestina que aguarda por ser explorada… pero también una hermosa vista del cielo del Camp de la Bota, el mismo que debió haber visto su tío abuelo Tomás Pons Albesa, antes de ser asesinado en 1941, a los 31 años, durante la represión franquista, tras la Guerra Civil Española.



“Para no olvidar”, es la primera exposición de Pons en México y es una de las nueve que conforman el programa Fotoseptiembre 2024 que este año ha elegido a España como país invitado y “Archivo y memoria” como tema. A 85 años del exilio español en México, el país invitado apela, con sinceridad y valentía, a su propia experiencia con la barbarie: además exhibe “Escenarios de memoria y vacíos de la historia” de Ana Teresa Ortega (Alicante, 1952), una extensa investigación sobre el destino truncado de la ciencia española, pero continuada en México, y otras prácticas del franquismo como el robo infantil y la desaparición y el trabajo forzados.



Abordar “la Guerra Civil, el exilio, los desgraciados años de la dictadura franquista en nuestro país, en diálogo con México, cobra sentido”, señaló David Ruiz, director del Centro Cultural de España en México (CCEMX), donde se exhibe una de las siete exposiciones (“Lecciones de geometría” de Irá Lombardía) del programa; otra en la Biblioteca de México y el resto en el Centro de la Imagen, incluida una breve cronología “Sobre la historia de Fotoseptiembre”, que de acuerdo con la directora del recinto Johan Trujillo, “es el proyecto internacional más importante del Centro de la Imagen”.

Surgido en 1993, Fotoseptiembre fue una de las iniciativas que dieron pie a la creación del Centro de la Imagen por iniciativa del gremio fotográfico; este año, el encuentro organizado bianualmente celebra su edición 15 y 31 años de existencia. Que su inauguración suceda en la tercera semana del mes que le da nombre no es llegar tarde, justificó Trujillo: “La edición anterior también la inauguramos en los días 20, en realidad tiene que ver con que hoy podíamos tener la presencia de las artistas que vienen de España, atiende a eso y a tiempos de producción, de lograr llegar al montaje, no hay un atraso”.



Y aún cuando el tema se refiere a la memoria, el espacio convocante no ha reflexionado en torno al tema desde la perspectiva mexicana: “La documentación y todo el proceso de violencia en el país, como tales del Centro, no se ha hecho una investigación ni labor de recuperar esos materiales”, agregó. La reflexión ha debido llegar de Jalisco, el estado invitado de esta edición, quien presenta “Codificar, almacenar, recuperar. Fotografía contemporánea en Jalisco”, curada por Ricardo Guzmán con la participación de 30 creadores, quienes reflexionan con la imagen sobre los problemas más actuales.



ELEMENTOS

4200 exposiciones han sido organizadas durante tres décadas de Fotoseptiembre.

Este año se presentan además 160 exposiciones, físicas y digitales, organizadas por otros estados.

Junto con las exposiciones se realizan diferentes conversatorios, revisión de portafolios y la presentación de un directorio fotográfico.

Por Luis Carlos Sánchez

