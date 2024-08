Poesía y danza en fusión

Así como se quiere, la ciudad también se sufre. “Soy de la Ciudad de México, he vivido toda mi vida prácticamente aquí y adoro la ciudad, pero también es un caos cotidiano, es estar al 100% cada día para cumplir con lo que se tiene que hacer, es encontrarte con personas y separarse de ellas todo el tiempo, es seguir conociendo personas y conectar”, dice la bailarina, coreógrafa y poeta Sonia María Jiménez (1978).



La integrante de la Compañía Nacional de Danza (CND) estrena mundialmente este domingo “Ciudad Delirio”, coreografía con música de Marcela Rodríguez, que ocupa la segunda parte de la gala de ballet que celebra 90 años del Palacio de Bellas Artes.

Se trata, explica Jiménez, de una pieza de 30 minutos, en la que participan 31 bailarines (dos de ellos solistas y el resto que representan a la sociedad) para hablar del Centro Histórico, de sus dinámicas y de sus emociones.



“Me inspiro desde el cruce de Madero hasta la explanada de Bellas Artes, de los bailes de las quinceañeras, pero desde un lugar muy abstracto, contemporáneo y más psicológico. Lo que me interesa es que el público sienta algo, que llegue a la función y pueda salir con algún cambio interno, aunque sea mínimo, con esa sensación de conectarse, de sentirse identificados con lo que se está viviendo en escena”, explica.



“Ciudad delirio” surge de la fusión de dos disciplinas: la poesía y la danza. Jiménez escribió en 2019 “Junto al delirio” y este año publicó “Ciudad fisura”: “La coreografía es una mezcla de estos dos poemarios; el segundo habla de estas sociedades citadinas con caos y con juicio, donde uno intenta escapar y regresar y cómo al final puede uno sentirse muy solo en una sociedad de millones de personas; pero también tiene este otro lado, que abordó en el primer poemario, que son las conexiones humanas, el encontrarse con alguien, la pérdida, la intimidad”.



“Para mí, tanto la danza como la escritura, están sumamente conectadas; desde un lado puedo hablar desde la intimidad con palabras, y desde el otro lado es todo lo contrario. Siempre estoy en comunidad con muchos bailarines y son dos vertientes muy distantes, pero pueden decir la misma cosa. Para mí, el arte se suma entre sí, no se resta: si tú puedes combinar las letras para la danza y le sumas la música y le sumas la actuación, la interpretación, siempre va a crecer, no se va a limitar”, dice.



Bajo la dirección artística de Elisa Carrillo y de Cuauhtémoc Nájera, la gala de la CND incluye nueve piezas, de las cuales cuatro son estrenos mundiales. La primera parte está conformada por un programa de ballet con piezas como “Pas de deux” del Acto II de “Giselle”; “Planimetría del movimiento”; “Pas de deux” de “Diana y Acteón”; “Cuando regrese”; “Italy”; “Aguas primaverales” y “Tué”.



Entre los bailarines que participan en las cuatro funciones (1, 3, 5 y 8 de septiembre) destacan Anaís Bueno, bailarina del Joffrey Ballet; Katia Carranza, primera bailarina del Miami City Ballet; Elisa Carrillo, ex primera bailarina del Staatsballett de Berlín; Selene Guerrero, segunda solista del Ballet Nacional de Canadá y Braulio Álvarez, solista en The Tokyo Ballet.



También actúan Enrique Bejarano, bailarín del Birmingham Royal Ballet y José Pablo Castro Cuevas, bailarín del Joffrey Ballet; todos alternando con Mayuko Nihei, Yoalli Sousa, Valeria Mariaud, primeras bailarinas de la CND; Argenis Montalvo, Alejandro Hidalgo, primeros bailarines de la CND y Alejandro Mendoza, primer solista de la agrupación.

ELEMENTOS

-Nueve piezas serán estrenadas mundialmente durante la gala.

-La primera parte se compone con obras de ballet clásico.

-En la segunda parte se estrena "Ciudad Delirio", de corte contemporáneo.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ