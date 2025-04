Pedro Guerra y sus parceiros desafían lo convencional con un álbum de 37 canciones inéditas

Una noche a inicios de los años 90, Pedro Guerra llegó con su guitarra a la esquina de Libertad y San Marcos, en el centro de Madrid. Caminó los 50 metros que hay que recorrer para llegar al café Libertad 8 como lo hizo la primera vez, cuando rondaba casi los 30 años y tenía todo a su favor para hacerse un lugar entre los mejores cantautores de su generación.

Por aquellos años, era común llegar al Libertad 8, el templo de la canción de autor en España, a escuchar a un nuevo cantautor y encontrarse en una mesa de por ahí a Víctor Manuel y Ana Belén hablándose al oído, o en una de más allá a Joaquín Sabina acompañando su trago con un cigarro. Eran varias generaciones de artistas buscándose y descubriéndose.

Esa noche Pedro Guerra tendría un encuentro con el futuro. Entre el público, desde una mesa cerca del escenario lo escuchaba con atención el cantautor argentino Andrés Calamaro, quien entonces gozaba del éxito de una de las bandas más importantes del rock en español, Los Rodríguez, conformada por él, Ariel Rot, Julián Infante y Germán Viella.

“En esa época nos vimos en varias ocasiones. Un día fui a su casa, yo llevaba una letra; llegué, él se sentó al piano e hizo la música. Yo tenía mi primer concierto importante en Madrid y lo invité, y él vino y cantó la canción conmigo”. Así recuerda Pedro Guerra, en entrevista para El Heraldo de México, cómo él y Andrés Calamaro compusieron la canción Tiempo de reír en 1995, un bolero de los que no pueden faltar para llorar las despedidas.

Ambos quedaron bastante satisfechos con lo que habían creado juntos, pero por alguna razón ninguno de los dos grabó Tiempo de reír para incluirla en sus álbumes, aunque hoy en las redes sociales circulan algunas grabaciones realizadas por el público que pudo asistir a esa presentación.

Parceiros es más que un disco de duetos

Llovió lo que llovió, como dice la canción, y pasaron 25 años. En el confinamiento por la pandemia de Covid-19, Pedro Guerra puso manos a la obra en su nuevo proyecto musical, Parceiros, un álbum triple de canciones inéditas, en coautoría con 37 cantautores de España, México, Sudamérica y El Caribe, y que va más allá de ser una colaboración o solo dos artistas cantando a dueto.

“En principio la intención era escribir canciones y luego grabar estos videos que se hacían a pantalla partida en el confinamiento, ahí coescribí las canciones de David Aguilar, de Santiago Cruz, de Pavel Núñez y de Miguel Inzunza, que son muy amigos; funcionaba tan bien que pensé que lo podía ampliar, invitar a más gente y crear un proyecto que lo iba a llamar Parceiros, porque es así como los brasileños nombran a cuando dos compositores se juntan para crear una canción”.

La idea era hacer las canciones juntos. En algunos temas, Pedro escribió las letras y sus compañeros la música; y en otros los compañeros crearon las letras y él la música. Entre los parceiros de este álbum figuran artistas como Juan Luis Guerra, Enrique Bunbury, Juanes, Ana Belén, Víctor Manuel, Ismael Serrano y Leonel García. Y no podía faltar Andrés Calamaro.

“Me puse en contacto con él y le dije: ¿por qué no grabamos Tiempo de reír? Él estuvo encantado y la grabación se hizo aquí en Madrid, coincidiendo que él vino por una gira; conseguimos que liberara un hueco, vino al estudio y la grabamos. Fue un encuentro muy hermoso, porque es una canción que tiene mucha fuerza; no sé por qué estuvo inédita tanto tiempo, porque es una canción que me encanta, me escucho y escucho a Andrés cantarla y me encanta la música que hizo”.

Tiempo de reír, la canción que nació después de esa noche en Madrid, en la que Calamaro fue a escuchar a Pedro Guerra en el café Libertad 8, es la única de Parceiros que no fue escrita recientemente. Veinte años después de haberle puesto letra y música junto con Calamaro, Pedro está convencido de que es un tema que aguardó el momento perfecto.

“Se dice que las cosas suceden cuando tiene que suceder, igual no la grabamos nunca para poder grabarla ahora, el marco perfecto donde esa canción debía estar”.

Pedro Guerra vino a México y encontró inspiración

La relación de Pedro Guerra con México es muy estrecha. En este país, el cantautor canario encontró la inspiración para su disco Ofrenda, después de un viaje que hizo a Oaxaca en noviembre de 1999 y donde vivió de cerca la tradición de las ofrendas de Día de Muertos.

En ese año, el productor Epigmenio Ibarra se puso en contacto con él para invitarlo a escribir el tema principal de una nueva telenovela, Todo por Amor, que Argos produjo para TV Azteca. Era la historia de Carmen, una mujer que lucha por sacar adelante a sus hijos, pero que pronto descubre que la abnegación no es garantía de felicidad.

La vida de Carmen llegó en forma de canción a muchas personas que no conocían la obra de Pedro Guerra; fue para ellos la puerta de entrada a la música de uno de los compositores que más ha influido en los autores de su generación.

“Ahora que he vuelto a México hay mucha gente que me habla de esta canción. En alguna gira que hice aquí la incluí, no siempre está porque no la tengo de manera habitual en mi repertorio, fuera de México no es conocida. En años recientes recuerdo que hice un repertorio muy específico donde había temas míos que tenían relación con México, ahí recuperé Todo por amor y descubrí que para no ser mexicano tenía bastantes canciones que hacían referencia a México”.

La gente no se ha olvidado, conoce mis discos

En Parceiros, Pedro Guerra cuenta con la colaboración de los mexicanos Leonel García, David Aguilar y Miguel Inzunza, con quienes mantiene una relación bastante cercana.

“Tengo una buena relación con los cantautores mexicanos. Fui a México hasta el año 2003, después pasó un tiempo y volví en 2014, invitado por Edgar Oceransky para la primera edición del Trovafest, donde confluyeron muchos cantautores latinoamericanos. Descubrí que la gente no se ha olvidado, que conoce mis discos, mi música y ahí empecé a tener contacto más estrecho con David Aguilar, con Miguel Inzunza, incluso con artistas que quizá no pertenecen al mismo género exactamente, como Leonel García, que es maravilloso”.

El próximo 17 de mayo de 2025, Pedro Guerra cantará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México. En un espacio más grande y con más público, la velada promete ser como aquella noche de música y amigos en el café Libertad 8 de Madrid, hasta donde llega uno de los hilos rojos que unen a Pedro con Parceiros.