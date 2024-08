Continuaremos con el paro indefinido hasta que la Reforma Judicial caiga: Juana Fuentes

Juana Fuentes Velásquez, Directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), aseguró que los trabajadores del Poder Judicial seguirán con el paro indefinido hasta que la reforma caiga, así lo declaró en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio.

La Jueza destacó que se trata de una reforma inviable que se quiere imponer desde "un mandato de absolutismo, de autoritarismo; la solución a los problemas que tiene el país no es cambiando a los jueces y magistrados", refirió.

A su vez indicó que los legisladores se encuentran negados a escucharlos pese a que hoy asistieron al Congreso de la Unión para plantear su inconformidad:

"Hemos buscado esos espacios para que en verdad se comprometan a emitir un dictamen de acuerdo a la gente, pero siguen negados a escuchar los consejos de expertos, de empresarios, del embajador (de Estados Unidos), lamentable su actitud demuestra justo lo que no queremos que pase más adelante con el ejecutivo, pero seguimos en esta lucha", enfatizó la Jueza.

Lucharemos hasta que esta reforma caiga: Juana Fuentes

La Directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación aseguró en Heraldo Radio que seguirán en lucha hasta que la reforma judicial caiga: "serán seis días, 6 meses o 6 años y nosotros seguiremos presionando", expuso.

La jueza destacó que los legisladores tienen que reconocer que el Poder Judicial debe ser un contrapeso de los otros poderes por lo que continuarán en pie de lucha: "me parece importante decirlo, que intentamos todas las vías pacíficas pero no nos dan otra opción, estamos en el Ángel de la Independencia en pie de lucha, lucharemos hasta que esta reforma los legisladores digan que no es la viable, lo decimos muy fuerte".

Fuentes Velásquez declaró que afortunadamente sus protestas han tenido mucho eco no solo en el país sino también en el extranjero: "Esta reforma es inviable, sí requerimos una reforma al poder judicial pero no así, no rompiendo los principios democráticos", continuó.

"La carrera judicial, descansa en el profesionalismo, en la experiencia": Fuentes Velásquez

Juana Fuentes Velásquez destacó que la carrera judicial, descansa en el profesionalismo y en la experiencia, por lo que la sociedad debe exigir a los legisladores que cumplan sus promesas de campaña ya que hasta ahora no están respetando los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.

"Ha sido una burla constante, cada vez qu edicen algo es una burla, esto de la tómbola, de los jueces, es totalmente incongruente, son voces desesperación y de incongruencia entre todo lo que han sustentado y justo es lo que hoy nos legitima para que sigamos en esta lucha", acotó la Jueza.

Finalmente, la Jueza enfatizó en el hecho de que pese a que se encuentren viviendo una crisis constitucional los casos urgentes al interior del poder Judicial se siguen trabajando: "No podemos poner en riesgo la salud, la vida de las personas, siempre la gente tendrá un tribunal que los escuche o los ampara cuando el poder arbitrario limite o vulnere sus derechos", concluyó.