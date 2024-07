Zoé Robledo y gobernador de Durango dialogan sobre proyectos de salud del IMSS en el estado

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villareal, sostuvieron una reunión de trabajo este miércoles 17 de julio.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en las oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México, dialogaron sobre los proyectos prioritarios en la entidad federativa en beneficio de los derechohabientes.

Acciones en materia de salud

Dentro de las acciones que Zoé Robledo y el mandatario estatal destacaron están la dignificación de 20 Unidades de Medicina Familiar (UMF), el mejoramiento de las salas de quirófano en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 de Durango, No. 46 de Gómez Palacio y No. 51 de Chapala.

También, resaltaron la construcción de un aula de usos múltiples en el Centro de Seguridad Social, e informaron sobre los avances en la construcción de una Sala de Hemodinamia en el HGZ No. 1 y las diversas acciones de conservación en unidades médicas de Durango.

VGG