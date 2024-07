Médicos especialistas del IMSS Baja California salvan la vida de una bebé recién nacida

Un equipo de médicos especialistas y subespecialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California logró salvar la vida de la recién nacida que, a pocas horas de su nacimiento el mes pasado en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Ensenada, fue herida en diferentes órganos.

Por las múltiples lesiones, la paciente se encontraba en un estado crítico de salud, por lo que, desde el momento en que se identificó la agresión, la menor fue atendida de manera oportuna por un equipo multidisciplinario altamente calificado, conformado por personal médico especializado en pediatría y atención neonatal.

La pequeña permaneció 38 días en Cuidados Intensivos Neonatales

Hoy en día, la bebé se encuentra en óptimas condiciones de salud

Es así como, gracias a su pronta intervención y a los recursos médicos disponibles en el IMSS Baja California, los especialistas lograron estabilizarla y proporcionar el tratamiento quirúrgico, de soporte vital en el área de cuidados intensivos neonatales, así como la vigilancia en hospitalización con cuidados médicos necesarios para salvar su vida, hasta el egreso de la menor.

"Recibimos una gran enseñanza con este evento, pues gracias al ímpetu que tuvimos como servicio de Pediatría, desde la reanimación que se tuvo que realizar el día uno, a cargo de una urgencióloga pediatra, definitivamente fue fundamental, al igual que el trabajo de todo el equipo del área de Pediatría de esta unidad", afirmó la doctora Lilia Adriana Pucheta Ramírez, neonatóloga pediatra adscrita al HGZ/MF No. 8, quien estuvo al frente de la atención de la recién nacida.

La pequeña permaneció 38 días en Cuidados Intensivos Neonatales, donde recibió un tratamiento integral que incluyó ventilación mecánica, terapia con oxígeno y medicamentos especializados.

"Fue necesaria la intervención de todo el servicio de Pediatría"

La lucha por su vida no fue fácil, pero gracias a la dedicación y el profesionalismo del equipo médico y paramédico del IMSS, la menor pudo superar las dificultades y comenzar a respirar por sí misma, afirmó la pediatra Zuraya Violante Zarate.

"La bebé tuvo múltiples complicaciones, pues para lograr su recuperación, fue necesaria la intervención de todo el servicio de Pediatría en los tres turnos y jornada acumulada", comentó.

Hoy en día, la bebé se encuentra en óptimas condiciones de salud y, aunque tendrá que estar en constante observación durante sus próximos años de vida, regresó a casa.

"Debe seguir en observación y llevar un seguimiento por parte de Neurología y Consulta Externa para poder determinar qué tipo de secuelas podría tener. Actualmente es muy temprano para determinar esto", resaltó la doctora Pucheta Ramírez.

Este caso es un testimonio de la capacidad y la entrega de los profesionales de la salud

Este caso representa un ejemplo del alto compromiso y la calidad de la atención médica que se brinda en el IMSS Baja California, en especial a la población pediátrica El cuidado, atención y alimentación que reciba en casa serán fundamentales para su recuperación y desarrollo, agregó.

Por su parte, el padre de la bebé, Brayer Antonio "N", agradeció la labor de los médicos y todo el personal a cargo de su hija, pues aseguró que el apoyo que recibieron él y su familia ha sido invaluable.

"(Fue) más rápido de lo pensado. Gracias a Dios y a los doctores de esta institución que me han dejado sorprendido, pues me han apoyado mucho, desde Trabajo Social, enfermeras, doctoras, pediatras. Hoy me siento muy feliz de llevarme a mi bebé a casa", expresó el papá.

Este caso es un testimonio de la capacidad y la entrega de los profesionales de la salud del Instituto, quienes trabajan incansablemente para salvar vidas y brindar esperanza a las familias.

