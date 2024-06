Afirma Martí Batres que jornada electoral 2024 en la CDMX fue ordenada, pacífica y con alta participación

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, reportó saldo blanco y alta participación ciudadana pacífica y en orden durante la Jornada Electoral 2024.

El Operativo desplegado antes, durante y después del proceso, en coordinación con el Gobierno de México y de la Ciudad de México, permitió la instalación del 100 por ciento de las casillas –13 mil 431–, en las 16 alcaldías de la capital del país.

Participaron 21 mil elementos de la SSC; 2 mil 800 de la FGJCDMX, mil pertenecientes a los Ministerios Públicos; 3 mil 400 de la GN, 655 de la SEDENA y 86 de la SEMAR.

“Queremos informar que la jornada electoral del domingo 2 de junio transcurrió en orden, de manera pacífica, con saldo blanco y sin incidentes mayores. Es una jornada ejemplar, con una numerosa participación ciudadana, casi el 70 por ciento de los electores potenciales decidieron salir a las urnas y tomar en sus manos el rumbo de la ciudad y del país. Se instaló el 100 por ciento de las casillas, es decir, 13 mil 431 casillas fueron instaladas en todas las alcaldías de la Ciudad de México. (...) Quiero agradecerles a todas y todos ellos su trabajo para que saliera muy bien esta jornada y le quiero agradecer a las y los ciudadanos que participaron en las mesas directivas de las casillas que hicieron posible que saliera adelante la elección y, por supuesto, reconocer la participación de las y los ciudadanos que hicieron de esta una verdadera fiesta cívica, una jornada ejemplar de participación”, destacó.

Señaló que las tareas iniciaron el sábado 1 de junio con la instalación de la Mesa de Coordinación Estatal, presidida por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de Gobernación (SEGOB) del Gobierno de México, con la participación de representantes de los gobiernos estatales.

Las actividades, dijo, continuaron al día siguiente en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), donde se instaló un Puesto de Mando con representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), así como en la sede de la SSC, desde donde el mandatario capitalino encabezó y dio seguimiento a la Jornada Electoral acompañado de titulares de dependencias locales y representantes de dependencias federales para garantizar el derecho al voto.

“Este Centro de Monitoreo lo instalamos a las 07:00 de la mañana de ayer y en esa parte inicial estuvimos atendiendo todos los temas que fueron llegando, todo tipo de problemática, que si se retrasaba una casilla, que si no se podía abrir en un lugar, que si había un vehículo obstruyendo, en fin, todas esas tareas se estuvieron atendiendo, decenas, cientos, cientos de asuntos para poder cumplir con un propósito fundamental: dar las garantías para el ejercicio de un derecho fundamental que es el derecho del voto, el derecho a votar, el derecho a participar políticamente. Entonces, con el conjunto de autoridades que he mencionado, cumplimos con nuestra obligación de dar las garantías para el ejercicio de los derechos democráticos que se ejercieron el día de ayer; no tuvimos ningún incidente mayor”, aseguró.