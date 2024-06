Nayarit nació para dar home run, no para que lo ponchen: Navarro Quintero

Este martes, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero acompañado de la titular nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) Ana Gabriela Guevara, anunciaron que Nayarit será sede del béisbol internacional WBSC Premier 12 2024, el evento más prestigiado a nivel mundial.

Este se desarrollará del 9 al 14 de noviembre de este año y reunirá a las 12 mejores selecciones de béisbol del mundo, dicho evento se desarrollará en el nuevo Estadio Santa Teresita de Tepic.

Navarro Quintero, aseguró que las autoridades de la Mayor Ligue Baseball (MLB) y del gobierno de los Estados Unidos, dieron su visto bueno para que su selección tenga como sede Tepic durante el Premier 12 de Beisbol.

Del 9 al 14 de noviembre se realizará la etapa del Grupo A Premier 12 Grupo en las ciudades de Tepic, Nayarit, y Guadalajara, Jalisco, el cual es avalado por la World Baseball Softball Confederation.

En dicho evento las mejores 12 selecciones del mundo buscarán su pase al cuadrangular final que se disputará en el Domo Tokio, en Japón, en donde saldrá el nuevo campeón del mundo del 21 al 23 de noviembre.

El gobernador Miguel Ángel Navarro destacó que tanto directivos de la MLS como gente de seguridad de Estados Unidos, ya tuvieron contacto con él, visitaron Tepic y aprobaron que su equipo nacional tenga a la capital nayarita como sede principal.

El gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero se dijo entusiasmado por la obra del nuevo estadio Coloso del Pacífico, en 5 meses se realizará el torneo premier 12 donde estarán las selecciones de Estados Unidos, México, Venezuela y Panamá. Este torneo es de los más importantes a nivel internacional.

“Nayarit nació para ser grande, y espero que en este campo de béisbol de Santa Teresita, Nayarit sea campeón poniendo a México como estandarte, como vanguardia, porque el triunfo de México es el triunfo de NAYARIT, no lo dudamos ni en lo más mínimo, y también quisiera ubicar también el mes de noviembre al béisbol con el partido México contra Cuba, pero también beisball para el año que entra, con el esfuerzo, que no sé cómo lo vamos hacer, en la Liga del Pacífico y tener una falla para el que nos diga out, porque podemos o no podemos, Nayarit si puede, Nayarit no nació para que lo ponchen, Nayarit nació para dar home run”, manifestó optimista el mandatario nayarita.