Cada día se roban unas 18 motos

Cada día se roban 18 motocicletas en promedio a nivel nacional. Entre mayo de 2023 y abril de 2024, se registraron seis mil 529 motocicletas robadas, esto es 25 por ciento más que el año anterior, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Se estima que alrededor de 80 por ciento de las motos atracadas son desmanteladas para vender sus piezas y 20 por ciento son revendidas con documentos falsos.

Las marcas más robadas durante 2023 fueron Italika, Honda, Bajaj, Vento y Yamaha.

Ante este contexto, sólo dos de cada 10 motos son recuperadas, “la demanda de candados de disco, de horquilla, de maneta, articulado (pitones o de manguera); alarmas; sistemas de GPS y paro de motor a distancia; así como, la contratación de un seguro que cubra el robo, va en aumento, debido a que estos servicios, sistemas y candados protegen las unidades y aumentan la posibilidad de recuperarlas”, comentó Laura González, directora del Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM), evento que se realizará en septiembre en la capital del país.

Agregó que los incidentes siguen no obstante que el castigo por comprar una moto robada es de hasta ocho años en prisión y pagar multas de 300 a mil días de Salario Mínimo, es lo que establece el Código Penal Federal en caso de caer en este tipo de fraude, afirmó.

Por tal motivo, la vocera del SIMM recomienda que antes de comprar una motocicleta usada, se compruebe que no tenga reporte de robo; que el número de serie del motor (VIN) no esté alterado y que los documentos no presenten inconsistencias en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Si existe la sospecha de que la moto ofrecida es robada, invita a la población a generar una denuncia anónima al 089.

Por otra parte, “en caso de robo, los motociclistas deben llamar de inmediato al 911 para reportar el incidente y acudir al Ministerio Público para obtener la denuncia de robo. También, es útil compartir en redes y grupos las características de la moto robada, para que la comunidad biker esté atenta. Sólo juntos podremos erradicar estos delitos”, comentó González.

Por Enrique Torres

EEZ