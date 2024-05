Ofrecen apoyo a Claudia Sheinbaum

La candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió el viernes pasado con miembros de la comunidad científica, académica, intelectual y artística del país con el objetivo de reforzar su llamado a continuar con la transformación en el país, donde les aseguró que "la ciencia, la cultura, las artes y el conocimiento construyen un México más justo, cuando se piensa en los demás y no en el privilegio".

En el encuentro, realizado en el Centro Cultural Indianilla, de la Ciudad de México, la candidata indicó a los presentes que "el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismos, de clasismos" los une, así como la indignación por la pobreza y la desigualdad, la corrupción y "los privilegios frente a los derechos".

Sigue leyendo:

La cultura es un derecho, no un privilegio

Propuestas culturales de Claudia Sheinbaum: "la cultura es un derecho, no un privilegio"

"Somos mayoría en nuestro país porque hemos logrado ir construyendo una nueva historia que no es cupular, que no está sustentada en acuerdos para hacer de la política y del servicio público un negocio o un privilegio para unos cuantos. Sostenemos que México es grandioso y que nuestra cohesión se basa en la democracia, la libertad, la justicia, en lo mejor de nuestra historia y en la máxima de que la prosperidad es compartida o no será, o dicho de otra forma, en el principio humanista de por el bien de todos, primero los pobres. Que la ciencia, la cultura, las artes, el conocimiento construyen un México más justo, cuando se piensa en los demás y no en el privilegio", sentenció Sheinbaum.

La aspirante a la presidencia indicó que la Cuarta Transformación nunca ha creído "en el pensamiento único", sino que concibe "un México plural, pero también un gobierno que defienda a las mayorías".

"Nosotros reivindicamos los derechos del pueblo de México. La dignidad humana, que proviene de los derechos humanos, del derecho a una vida digna y de la justicia. Porque el pensamiento político que reivindica la vida, pero no reivindica la dignidad de las personas y sus derechos humanos no cree en la democracia, en la libertad ni en la vida.

Quien no reivindica los derechos humanos reivindica los privilegios. Nosotros reivindicamos el derecho a tener un empleo digno, un salario justo, una vivienda digna, el derecho a la educación, a la salud, el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos", apuntó.

Aseguró que México ha cambiado en lo económico, lo político, lo social, pero también "en la consolidación de una nueva forma de pensamiento sustentada en nuestra historia y en un profundo sentido de fraternidad".

Finalmente los invitó a "seguir construyendo juntas y juntos un México libre, justo y democrático a ejercer a plenitud los derechos civiles, sociales, económicos y culturales. A seguir impulsando la ciencia y la cultura, la innovación y el pensamiento crítico que consolide a nuestra República".

FOTOS: Especial

Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, quien funge como coordinador de los Diálogos por la Transformación, informó que más de 900 intelectuales, artistas y académicos se reunieron para firmar un manifiesto a favor de la candidata: “Nos reunimos para dar a conocer un manifiesto a la nación con el propósito de llamar a la ciudadanía a apostar el próximo 2 de junio, en forma pacífica, libre y democrática, por el proyecto que dará continuidad a la Transformación de la vida pública del país, con los ajustes necesarios que las circunstancias exigen", dijo.

El flautista Horacio Franco explicó que la reunión respondió a "una convicción genuina, que nada tiene que ver con elitismos, canonjías, oportunismos, clasismos, apapachos aguilarcamines… o cualquiera de los vicios que pudieran haberse enquistado antes de 2018”.

En el manifiesto, los 900 firmantes indicaron que la transformación de la vida pública nacional es producto de un movimiento "profundo, amplio, plural, que surge de las luchas por la democracia y la justicia en México" y, por ello, encuentran en Sheinbaum "las mejores propuestas".

Sigue leyendo:

Última semana de recorridos: conoce los estados que visitará Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum lanza video musical rumbo a su cierre electoral

Por Redacción

EEZ